Sony apresenta novas TVs Bravia com processador XR na MWC 2023

A Sony anunciou, nesta semana, durante a MWC 2023, sua nova linha de TVs Bravia. Com a nova tecnologia XR Clear Image da Sony, os aparelhos, que contam com processadores XR, transmitem imagens de movimento com mais nitidez e menos ruído e desfoque. A linha também conta com tecnologias Pure Stream, IMAX Enhanced e Bravia CORE Calibrated More, que prometem tornar a experiência de assistir a filmes e séries mais imersiva.