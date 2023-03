Spotify ganha tela de início 'tipo TikTok' e novas funções; veja

O Spotify anunciou nesta quarta-feira (8), durante o Stream On, uma série de novidades no aplicativo para Android e iPhone (iOS) - entre elas, uma nova tela de início verticalizada, totalmente no estilo do feed de redes como o TikTok. Com a novidade, será possível explorar músicas, podcasts e mais já na tela inicial do app. Além da repaginação da versão móvel, o Spotify também apresentou dados sobre o DJ, ferramenta de inteligência artificial do streaming, e o Smart Shuffle, novo recurso de IA para sugerir músicas em playlists. Nas próximas linhas, saiba todas as novidades do Spotify anunciadas hoje.