Starfield tem nova data de lançamento revelada pela Bethesda

Starfield, aguardado RPG de ficção científica da Bethesda , teve data de lançamento marcada para 6 de setembro de 2023. O anúncio do dia da chegada do título, exclusivo de Xbox Series X /S e PC, foi feito nesta quarta-feira (8), por meio de um vídeo publicado na conta oficial da desenvolvedora no Twitter . Vale ressaltar que a definição da data significa também um novo atraso em relação à última previsão dada pela produtora, que havia confirmado o game para o primeiro semestre de 2023 .

Para compensar, a empresa responsável pelo game promoverá o evento Starfield Direct, no dia 11 de junho, para mostrar mais sobre o título aos jogadores. A apresentação será feita após o evento Xbox Games Showcase, que trará novidades para os consoles da Microsoft. Veja, a seguir, mais detalhes sobre a estreia de Starfield.

Starfield ganha data de lançamento para 6 de setembro no Xbox Series X/S e PC — Foto: Reprodução/Xbox

No vídeo publicado pela Bethesda, é possível observar a estação espacial da Constellation, grupo de exploradores espaciais que tentam manter a paz no universo, enquanto recebe um astronauta. Uma narração fala sobre as estranhas anomalias que têm ocorrido no universo e que, talvez, seja possível o jogador descubrir a fonte delas. Após a revelação da data, o diretor do game, Todd Howard, aparece no estúdio enquanto pessoas jogam o game ao fundo e fala mais a respeito da produção, do lançamento e do evento que revelará mais sobre o título.

Por enquanto, além de gameplay de 15 minutos divulgada em junho de 2022, pouco foi revelado sobre Starfield. O que se sabe é que o game será um RPG de mundo aberto passado no espaço, e contará com mecânicas de outras séries da Bethesda, como Fallout 4 e The Elder Scrolls 5: Skyrim -- embora prometa ir além na escala de conteúdo.

Ainda, nele, será possível jogar em primeira ou terceira pessoa, criar seu próprio personagem, realizar missões e se juntar a facções que compõem a história do mundo do jogo. Haverá também um sistema de combate com um vasto arsenal, como pistolas, rifles, espingardas e mais. Outros elementos mencionados incluem exploração espacial de diferentes planetas e construção de bases.

Os atrasos de Starfield

Originalmente, Starfield seria lançado em 11 de novembro de 2022. Porém, sofreu dois atrasos, uma vez que tinha sido anunciado para o primeiro semestre de 2023, e, agora, chegará em setembro. Por ser um jogo muito esperado desde o seu anúncio na E3 2021, os atrasos têm frustrado aqueles que estão ansiosos pelo título.