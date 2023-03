Steam tem descontos de até 80% em jogos da Ubisoft nesta semana

Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, The Division 2 e mais jogos da Ubisoft estão mais baratos no Steam — Foto: Divulgação/Ubisoft

1 de 2 Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, The Division 2 e mais jogos da Ubisoft estão mais baratos no Steam — Foto: Divulgação/Ubisoft

👉 Texturas e cores dos jogos com problemas no Steam? Saiba o que fazer no Fórum do TechTudo