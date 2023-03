Sucesso do PS2, Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi tem novo jogo anunciado

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi ganhará um novo game em breve, segundo a publicadora Bandai Namco . O anúncio do título foi feito neste domingo (5), durante as finais do circuito mundial de Dragon Ball FighterZ, em Las Vegas. Descrito como um "jogo completamente inédito", ele ainda está em estágio inicial de desenvolvimento, de forma que não teve nome, plataformas ou data de lançamento definidas. Vale dizer que a franquia de ação e luta 3D fez bastante sucesso nos anos 2000, e permanece como uma das mais cultuadas mesmo após quase duas décadas. Veja, a seguir, mais detalhes sobre.

2 de 2 Novo Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi deve retratar eventos e personagens da saga Super — Foto: Divulgação/Bandai Namco Novo Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi deve retratar eventos e personagens da saga Super — Foto: Divulgação/Bandai Namco

A revelação do novo jogo foi feita através de um teaser publicado no Twitter, com cerca de um minuto de duração. O vídeo começa relembrando os jogos originais do PlayStation 2, que são conhecidos como "Sparking" no Japão. Várias cenas de gameplay são exibidas em um televisor de tubo, até que acontece uma transição para mostrar os gráficos modernos do novo lançamento. Nesse momento, o protagonista Son Goku aparece se transformando em Super Sayajin Blue — sugerindo que, desta vez, o jogo deve abarcar eventos e personagens de Dragon Ball Super.

Um dos motivos pelos quais Dragon Ball: Budokai Tenkaichi fez tanto sucesso é o seu elenco massivo de personagens jogáveis. O último jogo numerado, Sparking Meteor (ou Budokai Tenkaichi 3), foi lançado em 2007 e tem mais de 160 lutadores selecionáveis, incluindo suas respectivas transformações. Além disso, os títulos colocam os jogadores em cenários abertos, com a possibilidade de voar livremente e travar combates em locais icônicos da obra original.

A desenvolvedora responsável pela série Budokai Tenkaichi foi a Spike, que se tornou Spike Chunsoft em 2012. O estúdio segue na ativa atualmente e esteve por trás de nomes como One Piece Burning Blood e Jump Force, que dividiram opiniões dos fãs e da crítica especializada. No entanto, as informações são escassas e ainda não está claro se o estúdio também será responsável pelo novo jogo da série.

Vale lembrar que a Bandai Namco também tem colaborado bastante com a CyberConnect2, desenvolvedora responsável pela série Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm e Dragon Ball Z: Kakarot. As animações do teaser de DBZ levantaram especulações de que o estúdio pode estar por trás do novo Budokai Tenkaichi, mas tudo não passa de rumor até o momento. Dessa forma, basta apenas aguardar por mais informações.