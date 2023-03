Tchia: veja história, gameplay e requisitos do game para PC, PS4 e PS5

Tchia é um jogo de aventura que traz um charmoso mundo aberto para explorar e entrar em contato com a natureza. O game é publicado pela Kepler Interactive e desenvolvido pela Awaceb, estúdio cujos fundadores vieram do arquipélago da Nova Caledônia, que inspira a cultura e trama do jogo. Disponível para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) como parte da PS Plus (níveis Extra e Deluxe), o título também pode ser adquirido para PC (via Steam e Epic Games Store) por R$ 149,50. Veja, a seguir, mais detalhes sobre enredo, gameplay e requisitos.