TCL anuncia novas smart TVs e eletrodomésticos para 2023

A TCL anunciou, na terça-feira (14), lançamentos de smart TVs e eletrodomésticos para 2023. Foram divulgados três novos modelos e quatro atualizações de séries de smart TVs , produto pelo qual a marca é mais reconhecida. Um dos destaques é a inédita TCL QLED TV 4K C645, que conta com uma melhor definição de imagem e o máximo de resolução disponível no mercado, e deve vir em versões com 50", 55" e 65". Os preços ainda não foram revelados.

Por meio de divulgação oficial, a TCL também apresentou a nova TCL QLED TV 4K C735, com perfil similar ao modelo anterior, mas com uma tela gigante de 98’’. O aparelho tem tecnologia de imagem Dolby Vision, taxa de atualização de 120 Hz e sistema Google TV. O novo catálogo da marca também traz a TCL QLED Mini LED TV 4K C845, que estará disponível nas opções com 65’’ e 75’’.

TCL QLED Mini LED TV 4K C845 tem pedestal único e tela sem borda — Foto: Divulgação/TCL

Entre os televisores que receberam atualizações, está a TCL S5400AF Smart LED TV, uma TV que, a partir de agora, também poderá ser encontrada nas lojas nos tamanhos 32’’, 40’’ e 43’’ com resolução Full HD. Da mesma forma, a TCL UHD 4K P745 terá uma opção com 85’’ de tamanho, e a TCL UHD 4K P635 chegará ao varejo também com versões de 65’’ e 75’’.

Já a TCL QLED Mini LED 4K X945, que traz tecnologia de painel mini LED e resolução 4K, ganhará uma nova versão com 85 polegadas de tamanho. A TCL ainda não divulgou mais informações sobre as características e tecnologias dos novos modelos.

Soundbar S522W tem caixa Subwoofer sem fio — Foto: Divulgação/TCL