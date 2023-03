The Last of Us no PC: veja data de lançamento, requisitos e mais

1 de 3 The Last of Us Parte 1 traz o aclamado remake de PS5 do clássico game agora para PC — Foto: Reprodução/Steam The Last of Us Parte 1 traz o aclamado remake de PS5 do clássico game agora para PC — Foto: Reprodução/Steam

História

O mundo de The Last of Us Parte 1 se passa alguns anos após a queda da civilização, quando uma mutação no fungo Cordyceps o tornou um perigo para humanos e os transformou em criaturas semelhantes a zumbis. Na trama, jogadores controlam Joel, um sobrevivente que perdeu sua filha no início do surto e agora ganha a vida como contrabandista numa zona de quarentena em Boston, Estados Unidos, dominada pela força militar FEDRA. Em um de seus trabalhos, ele se depara com Ellie, uma menina de 14 anos que possui imunidade ao fungo.

Relutantemente, Joel aceita a tarefa de protegê-la e levá-la para um grupo revolucionário intitulado Vagalumes (Fireflies), que poderá sintetizar uma cura através da imunidade da jovem. Juntos, eles cruzam quase todo o país para chegar à base do grupo no Colorado, enfrentando desde hordas de infectados a sobreviventes hostis pelo caminho.

Gameplay

The Last of Us é um jogo de ação e tiro em terceira pessoa que conta também com elementos de sobrevivência e furtividade. Para atravessar ambientes com Ellie, o jogador, no papel de Joel, deve confrontar inimigos -- de forma furtiva ou direta -- e resolver quebra-cabeças simples. Vale dizer que os oponentes podem ser tanto mutantes do Cordyceps quanto outros sobreviventes.

2 de 3 Durante sua jornada em The Last of Us Parte 1 será preciso enfrentar infectados pelo Cordyceps e também outros sobreviventes hostis — Foto: Reprodução/Steam Durante sua jornada em The Last of Us Parte 1 será preciso enfrentar infectados pelo Cordyceps e também outros sobreviventes hostis — Foto: Reprodução/Steam

The Last of Us foi lançado originalmente para PlayStation 3 (PS3), em 2013. No ano seguinte, porém, foi remasterizado para PlayStation 4 (PS4), recebendo melhorias visuais e de jogabilidade. Já em 2022, ganhou o remake The Last of Us Part I, que trouxe a história ao PS5 com novos gráficos, ajustes de mecânicas, inteligência artificial de inimigos baseada em The Last of Us 2 e funções extras de acessibilidade. Cabe ressaltar que esta última, que é a que chega agora para PC, conta também com os modos extras Spedrun, Permadeath e Foto.

Novidades da versão PC

Para computadores, o game trará algumas opções exclusivas, como VSync, opções de limitação de taxa de quadros e ajustes em qualidade como texturas, sombras, reflexos, oclusão de ambiente e mais. Haverá suporte a tecnologias de melhora de performance, como Nvidia DLSS e AMD FSR 2.2, e capacidade de exibir resoluções de até 4K com suporte a monitores Ultrawide em 21:9 e 21:9.

O jogo também terá suporte ao joystick DualSense do PlayStation 5 (PS5) para uma experiência mais fiel ao console, e ao DualShock 4. Vale dizer que também haverá compatibilidade com opções de mouse, teclado ou combinações de ambos.

3 de 3 The Last of Us Parte 1 traz várias opções para ter uma boa performance em sua versão PC — Foto: Reprodução/Steam The Last of Us Parte 1 traz várias opções para ter uma boa performance em sua versão PC — Foto: Reprodução/Steam

Requisitos mínimos