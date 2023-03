TikTok altera diretrizes sobre deepfake e conteúdo político; o que muda

O TikTok atualizou as Diretrizes de Comunidade do aplicativo nesta terça-feira (21). De acordo com o novo texto, que determina as regras que todos os usuários devem seguir na rede social, há um novo regulamento para conteúdos criados via Inteligência Artificial (IA) , além de um novo tratamento para conteúdo político pago e a adição da palavra "tribo" como protegida em casos de discurso ou comportamento de ódio. A novidade passará a ser válida a partir do dia 21 de abril de 2023 em todas as versões da plataforma - seja mobile, no aplicativo para Android ou iPhone ( iOS ), ou via web, no navegador.

Para entender a efetividade da nova política de uso do TikTok, o TechTudo conversou com o pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio), João Victor Archegas. Nas próximas linhas, veja a opinião do especialista e o que você precisa saber sobre a atualização.

TikTok muda diretrizes sobre deepfake e conteúdo político; o que muda

Uma das principais alterações feitas nas Diretrizes de Comunidade do TikTok adiciona um tópico próprio para as mídias sintéticas - ou seja, conteúdos gerados ou modificados por inteligência artificial. A novidade vale tanto para as chamadas deepfakes, quanto para vídeos de cenários realistas, mas que não sejam realmente legítimos. De acordo com a atualização, não serão permitidos posts que mostrem cenas realistas geradas artificialmente sem rotular que tratam-se de criações via IA.

Para fazer a identificação desse tipo de conteúdo, a plataforma indica usar hashtags como "#sintético", "#falso" e "#irreal". Caso seja publicada uma mídia assim sem a identificação indicada, o TikTok poderá tirar do ar a publicação.

Para o pesquisador do ITS Rio, João Victor Archegas, a atualização é importante principalmente pela natureza do TikTok, que dá acesso mais fácil às ferramentas de inteligência artificial - como nos populares filtros da plataforma, por exemplo - e pode ser usado por agentes que visem manipular o debate público. Mas o especialista frisa: embora seja um "primeiro passo", o novo texto pode não ser suficiente para conter a desinformação na rede a longo prazo.

Isso porque, para o TechTudo, o especialista apontou para a necessidade do TikTok ter rótulos que identifiquem logo de cara se um conteúdo é gerado via IA. Para ele, apenas a hashtag pode não ser suficiente para alertar a todos os usuários - em especial, para os novos na plataforma - sobre o tipo de publicação, principalmente porque, como há uma limitação nos caracteres, é possível que as hashtags sejam cortadas e/ou apareçam apenas no final da descrição dos vídeos.

"A principal limitação [da nova política] é o fato de que ela permite que o usuário coloque, por exemplo, uma hashtag dizendo 'conteúdo sintético [ou] gerado por inteligência artificial', e [diz que] isso seria o suficiente para manter uma boa parte desse tipo de conteúdo na plataforma. Isso não é suficiente, muitas vezes, no combate à desinformação. É preciso que esse aviso esteja claro e destacado pro usuário", disse ao TechTudo.

Outro ponto mencionado pelo pesquisador é sobre a relação entre as políticas em si, já que, embora sejam permitidos conteúdos criados via IA, é preciso que eles também sigam as demais diretrizes da plataforma. Nesse sentido, os vídeos publicados no TikTok não podem disseminar informações falsas ou fora de contexto sobre, por exemplo, processos eleitorais e políticos, mesmo que estejam com a indicação de conteúdo sintético.

Também segundo as novas regras da rede social, não são permitidas também mídias sintéticas - ou seja, neste caso, deepfakes - que envolvam a imagem de jovens (12 a 17 anos) e adultos que não sejam figuras públicas. Já em relação às figuras públicas, a plataforma agora proibirá que sejam publicadas mídias desse tipo se usadas "para endosso político ou comercial ou se violar qualquer outra política".

Falando de maneira prática, isso será útil no combate à desinformação, proibindo que circulem na plataforma vídeos que alterem via IA a fala de um político ou de uma celebridade - como é o caso da clássica deepfake feita com a imagem do ex-presidente estadunidense Barack Obama. É válido lembrar aqui que o TikTok é uma das redes mais usadas por agentes desinformativos, e que a novidade pode ajudar a mitigar a circulação de conteúdos falsos na rede.

Ainda na linha do combate à desinformação, o TikTok também proibirá "material editado, recortado e combinado" na intenção de enganar os usuários sobre "eventos do mundo real". Em termos diretos, isso significa que não serão mais permitidos na plataforma vídeos que tirem uma fala de contexto, dando a entender alguma coisa que não o que foi realmente dita, por exemplo.

Novas regras para publicidade política no TikTok

Outra modificação nas Diretrizes de Comunidade do TikTok versa sobre conteúdos políticos promovidos na plataforma. De acordo com a atualização, vídeos que contenham publicidade política e/ou abordem a temática não poderão ser monetizados - nem via rede social, nem via arrecadação. Assim, não será permitido que um partido, candidato ou figura pública política tente, por exemplo, arrecadar dinheiro para campanha via post no TikTok.

A alteração está disponível na seção de "Integridade e autenticidade", diretriz adicionada hoje na plataforma, e visa também minimizar os eventuais impactos em processos eleitorais dos vídeos publicados na plataforma. Por fim, vale dizer que quaisquer publicações que sejam mencionadas nessa parte das Diretrizes não estarão mais elegíveis para o feed "Para Você" a partir do dia 21 de abril.

Com informações de TikTok

