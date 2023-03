TikTok ganha novo limite de tela para adolescentes e mais funções; veja

O TikTok anunciou nesta quarta-feira (1) novas funções de segurança para pais e adolescentes. As novidades incluem, por exemplo, novos limites de tela personalizáveis, com um novo painel de controle voltado para os responsáveis, e mais opções parar moderar o tipo de conteúdo do que o seu filho vê no app. Esses novos recursos serão disponibilizados aos poucos para celulares Android e iPhone (iOS). Nas próximas linhas, confira tudo o que você precisa saber sobre os novos recursos de segurança do TikTok e entenda como você pode usá-los.