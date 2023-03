Twitter de Neymar é hackeado e gera memes; veja os melhores

O Twitter de Neymar Jr., atacante do Paris Saint-Germain (PSG), foi hackeado na tarde desta terça-feira (28), e os internautas não deixaram barato: em poucos minutos, a rede já estava lotada de memes sobre a invasão ao perfil do jogador. A graça foi tanta que até mesmo Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar, foi inserida nas brincadeiras. Além do atacante, a conta da irmã dele, Rafaella, também foi invadida - e, vale dizer, o próprio hacker brincou com isso, tuitando "TE AMO @BruMarquezine" pelo perfil da influencer. Por enquanto, não há relatos sobre invasões ao Twitter de outros jogadores.

1 de 1 Neymar volta à Copa do Mundo 2022 e marca gol de pênalti aos 12 minutos de jogo — Foto: Divulgação/CBF (Lucas Figueiredo) Neymar volta à Copa do Mundo 2022 e marca gol de pênalti aos 12 minutos de jogo — Foto: Divulgação/CBF (Lucas Figueiredo)

A invasão de hoje foi feita pelo hacker Zetsy, que, em ocasiões anteriores, hackeou também outros futebolistas, como Rodinei, ex-Flamengo, e Diego Ribas, também rubro-negro. O TechTudo compilou os melhores memes sobre a invasão ao perfil de Neymar Jr. nesta terça-feira. Veja agora quais são. Ao final da matéria, confira também algumas dicas de segurança para que o que aconteceu com o jogador não aconteça com você.

A própria postagem do invasor no perfil de Rafaella viralizou e se tornou um meme, por isso ela também vai entrar na lista. Internautas também brincaram com falsos prints de Bruna Marquezine dizendo que a senha do jogador seria o nome dela, enquanto outros fizeram piada alegando que, no metrô lotado em horário de pico, só se fala em outra coisa.

Abaixo, veja os principais memes sobre a invasão à conta do atacante Neymar Jr. hoje:

Ok, como evitar ter minha conta do Twitter invadida?

Primeiro é preciso entender o que pode fazer com que a sua conta seja hackeada no Twitter. Se você não é famoso como o Neymar, é possível que você não seja um alvo direto de invasores - mas isso também não significa que isso nunca possa acontecer com você.

Para garantir a proteção da sua conta no Twitter, é interessante manter algumas boas práticas, como criar senhas fortes - ou seja, que incluam letras, números e caracteres especiais - e não sair compartilhando seu login do Twitter em quaisquer plataformas. Essa última dica é válida principalmente para serviços de, por exemplo, ver quem visualizou o seu perfil na última hora. Normalmente, eles solicitam que você faça login na sua conta, e é aí que mora o perigo.

Agora, se a sua conta já foi invadida, como aconteceu com o Neymar, você pode seguir alguns caminhos para recuperá-la. Pedir redefinição de senha na página de login, por exemplo, é uma solução cabível (veja o tutorial ilustrado).

Porém, existe a possibilidade do invasor mudar o e-mail atrelado à conta. Caso isso aconteça com você, é preciso entrar em contato com o suporte do Twitter, disponível em “https://help.twitter.com/pt/forms/account-access/regain-access/hacked-or-compromised”. Ali, é só preencher o formulário e aguardar o contato.

*Matéria em desenvolvimento...

Veja ainda: Como limpar cache do iPhone e deixá-lo mais rápido