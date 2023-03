Twitter fora do ar? Erro em API não permite abrir links na rede social

oO Twitter apresenta instabilidades e não permite que os usuários interajam com links compartilhados na rede social nesta segunda-feira (6). Ao clicar nos endereços, o aviso "{"errors":[{"message":"Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information","code":467}]}" aparece em uma página em branco. Dados do Downdetector, plataforma de monitoramento de serviços online, mostram um pico de 520 reclamações sobre o microblog às 14:11. A falha afeta tanto a versão para navegadores quanto os aplicativos para Android e iPhone (iOS).