Último episódio de The Last of Us: veja data, horário e o que esperar

2 de 3 No quinto episódio de The Last of Us, Joel e Ellie tentaram escapar da zona de quarentena por um sistema de túneis junto com Henry e Sam — Foto: Reprodução/IMDB

No quinto episódio de The Last of Us, Joel e Ellie tentaram escapar da zona de quarentena por um sistema de túneis junto com Henry e Sam — Foto: Reprodução/IMDB