Uso excessivo de celular afeta coluna dos adolescentes, mostra estudo

Uma pesquisa realizada em Bauru, no interior de São Paulo, constatou que o aumento do tempo em frente às telas é um dos fatores de risco que pode causar impactos negativos nas colunas dos adolescentes. O pouco distanciamento entre o dispositivo e os olhos, bem como o uso deles em determinadas posições também interfere diretamente na saúde da coluna.

O estudo, publicado originalmente em janeiro deste ano no periódico científico Healthcare, buscou analisar uma consequência específica, a dor no meio das costas, também chamada em inglês de thoracic back pain ou TSP.

Em linhas gerais, o artigo pontuou que o aumento exponencial do contato com celulares e tablets, seja para fins educacionais ou de lazer, já tem se refletido fisicamente nos adolescentes. Apesar de os jovens terem sido o foco do estudo, a TSP também é comum em outros grupos etários. Para se ter uma ideia, a condição afeta entre 15% e 35% dos adultos, enquanto o índice é de 13% a 35% na categoria de crianças e adolescentes.

As conclusões foram obtidas a partir de um estudo longitudinal realizado entre 2017 e 2018. Neste período, pesquisadores selecionaram aleatoriamente 1.628 alunos matriculados no Ensino Médio, de ambos os sexos, com idades entre 14 e 18 anos. Os adolescentes escolhidos responderam a um questionário durante março, abril, maio e junho de 2017. Meses depois, já em 2018, 1.393 alunos foram reavaliados.

Os resultados indicaram prevalência de TSP em 38,4% dos adolescentes – o que sugere que todos os incluídos nesta parcela apontaram a existência da dor em 2017 e mantiveram a mesma queixa em 2018. Já a incidência, termo utilizado para se referir a novos casos, foi de 10,1%. O número de meninas com a reclamação sobressaiu o de meninos.

Além do uso prolongado dos dispositivos, existem outras práticas que podem acarretar na dor, como é o caso de quem usa o celular na posição deitada, de barriga para baixo, ou mesmo na posição sentada.

Alguns fatores de risco também devem influenciar neste cenário, como aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos e comportamentais. A exemplo disso, é possível mencionar o sedentarismo e a saúde mental, pontos que influenciam na saúde da coluna vertebral. A pandemia de Covid-19 também entra nas considerações, visto que alterou alguns hábitos, como o tempo gasto em frente às telas.

O agravante é que, muito além do incômodo da dor, a TSP tende a influenciar no rendimento de adolescentes, tornando-os menos ativos e com mais problemas psicossociais. É neste sentido que o pesquisador Alberto de Vitta, um dos autores do artigo, comenta que este trabalho “pode ser utilizado para implementar programas de educação em saúde nos diversos níveis escolares, visando capacitar estudantes, professores, funcionários e pais”.

Com informações de Fapesp e MDPI

