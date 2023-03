Usuário surpreende ao aumentar bateria de celular Samsung em 6 vezes

Um usuário do fórum online Reddit compartilhou, na última semana, um experimento que ampliou a capacidade de bateria do Galaxy A32 para 30.000 mAh. O aparelho, que inicialmente contava com 5.000 mAh , teve sua autonomia expandida em seis vezes e, agora, a expectativa é que ele consiga passar até sete dias longe das tomadas. Por outro lado, para conseguir ficar todo esse tempo sem recarregar, foi preciso passar sete horas plugado no carregador, segundo o responsável pelo protótipo. A criação segue em estágio inicial e ainda não há muitos detalhes sobre a efetividade da customização.

Além dos miliamperes, outra coisa que aumentou significativamente foi o tamanho do celular, que agora suporta uma grande reserva de energia na traseira da estrutura. O ponto positivo é que, com o rearranjo, o celular passou a dispor de vários tipos de entrada para carregamento, como micro USB, USB-C e até a Lightning, usada em iPhone.

O projeto ambicioso contou com a ajuda de seis células de bateria Samsung 50E para expandir a capacidade inicial, bem como uma série de improvisos que viabilizaram o funcionamento do protótipo – ainda que com alguns riscos. Como resultado, surgiu o telefone que pode ser visto nas imagens, um aparelho robusto tanto no tamanho quanto na autonomia.

Na prática, é inviável transportar o celular no bolso, por exemplo. Além da extensão, ele também dobrou o peso, que foi de 205 gramas para 454 gramas. Outro aspecto que pode soar como desvantagem é que o indicador de bateria não acompanha a reformulação no hardware e, por isso, não exibe a quantidade real de energia, pois não sai do 1%.

Sem muitos detalhes sobre o que motivou a criação do protótipo ou conclusões mais detalhadas sobre o funcionamento, o tópico no Reddit segue em aberto. O que se sabe, no entanto, é que Downtown_Cranberry44, usuário responsável pelo feito, dedicou um bom tempo nessa criação e que ela ainda é inviável por diversos motivos.

Para fins de curiosidade, vale retomar que o modelo utilizado é um intermediário da Samsung, lançado em 2021 e chegou ao Brasil por R$ 2.699. A ficha técnica do aparelho inclui internet 5G, câmera quádrupla com lentes de até 48 MP e o processador MediaTek Dimensity 720. Atualmente ele pode ser encontrado por cerca de R$ 2.210 no varejo.

