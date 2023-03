Valorant Challengers Brazil 2023: veja equipes e calendário dos playoffs

Os playoffs da Etapa 1 do Valorant Challengers Brazil (VCT Brazil) 2023 começam nesta terça-feira (14) e ocorrem até o próximo domingo (19), data da grande final. Ao todo, seis equipes garantiram seus espaços na fase decisiva, onde seguirão batalhando pelo título da Etapa 1, por uma maior premiação em dinheiro e, principalmente, Pontos de Circuito. Esses pontos servirão para definir as representantes brasileiras no VCT 2023 Ascension, torneio que ocorrerá no final do ano e que dará para a campeã uma vaga no VCT Américas 2024.

Caso queira, será possível acompanhar todas as disputas da fase eliminatória nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. Confira, a seguir, todos os detalhes sobre os playoffs da competição nacional do FPS da Riot Games.

1 de 3 Confira todas as informações sobre os playoffs da Etapa 1 do Valorant Challengers Brazil 2023 — Foto: Divulgação/Valorant Esports Confira todas as informações sobre os playoffs da Etapa 1 do Valorant Challengers Brazil 2023 — Foto: Divulgação/Valorant Esports

👉 Qual o melhor jogador de Valorant do mundo? Opine no Fórum do TechTudo

Equipes classificadas

A fase de pontos ocorreu entre os dias 18 de janeiro e 9 de março. Oito equipes, entre convidadas e classificadas via outros torneios, disputaram essa fase, todas com o objetivo de ficar entre as seis maiores pontuadoras e avançarem aos playoffs. No final, o Top 6 ficou formado por The Union, RED Canids Kalunga, ODDIK, TBK Esports, Vivo Keyd Stars e TropiCaos.

VCT Brazil 2023 (Etapa 1) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas Vaga 1° The Union 5–2 Semifinais 2° RED Canids Kalunga 5–2 Semifinais 3° ODDIK 4–3 Quartas de Final 4° TBK Esports 4–3 Quartas de Final 5° Vivo Keyd Stars 4–3 Quartas de Final 6° TropiCaos 3–4 Quartas de Final 7° 00 Nation 2–5 - 8° Liberty 1–6 -

00 Nation, em penúltimo, e Liberty, na lanterna, deixaram a classificação escapar. Entretanto, ambos os times participarão da Etapa 2 de 2023, ainda sem data confirmada. A mudança de times de uma etapa para outra só deve ocorrer na passagem para a temporada de 2024, mas não há mais detalhes divulgados a respeito.

2 de 3 The Union foi a líder da fase de pontos e terá um lugar privilegiado nas semifinais do VCT Brazil 2023 (Etapa 1) — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/VALORANT Brasil The Union foi a líder da fase de pontos e terá um lugar privilegiado nas semifinais do VCT Brazil 2023 (Etapa 1) — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/VALORANT Brasil

Formato dos playoffs

A fase eliminatória será realizada em uma chave de eliminação dupla, com chave superior e chave inferior. Líder e vice-líder da fase de pontos, The Union e RED Canids Kalunga iniciam suas campanhas já nas semifinais da chave superior. TBK Esports, Vivo Keyd Stars, ODDIK e TropiCaos disputarão as quartas de final da chave superior. Vale lembrar que, nesse formato, os times só serão eliminados se forem derrotados em duas oportunidades.

Todos os duelos serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). A exceção é apenas a grande final, a ser disputada em uma série melhor de cinco partidas (MD5) entre a vencedora da chave superior e a vencedora da chave inferior.

3 de 3 Chave dos playoffs do VCT Brazil 2023 Etapa 1 — Foto: Divulgação/Valorant Esports Chave dos playoffs do VCT Brazil 2023 Etapa 1 — Foto: Divulgação/Valorant Esports

Premiação

A Etapa 1 do VCT Brazil 2023 conta com uma premiação total de R$ 405 mil, a ser dividida entre todas as oito participantes. Além disso, também estão em jogo os cobiçados Pontos de Circuito, que definirão as duas brasileiras classificadas para o VCT 2023 Ascension. Vale lembrar que a Etapa 1 contará com menos Pontos de Circuito disponíveis do que a Etapa 2. Veja, na tabela abaixo, como ficou a distribuição:

Valorant Challengers Brazil 2023 (Etapa 1) – Premiação Colocação Premiação Pontos de Circuito 1° R$ 110 mil 55 2° R$ 80 mil 50 3° R$ 55 mil 45 4° R$ 45 mil 40 5°–6° R$ 32,5 mil 35 7° R$ 25 mil 30 8° R$ 25 mil 25

Calendário

14 de março, terça-feira

17h – TBK Esports x Vivo Keyd Stars | P1

A seguir – ODDIK x TropiCaos | P2

15 de março, quarta-feira

17h – The Union x Vencedor P1 | P3

A seguir – RED Canids Kalunga x Vencedor P2 | P4

16 de março, quinta-feira

17h – Perdedor P4 x Perdedor P1 | P5

A seguir – Perdedor P3 x Perdedor P2 | P6

17 de março, Sexta-feira

17h – Vencedor P5 x Vencedor P6 | P7

A seguir – Vencedor P3 x Vencedor P4 | P8

Sábado, 18 de março

17h – Perdedor P8 x Vencedor P7

Domingo, 19 de março

17h – Grande Final (Md5)