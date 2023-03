Valorant fora do ar? Veja o que está acontecendo no server status do FPS

Valorant, jogo FPS da Riot Games, está passando por uma manutenção na manhã desta terça-feira (7). Apesar de os responsáveis do jogo terem avisado sobre o seu fechamento temporário através do Twitter e site oficial, usuários relataram "problemas de acesso". De acordo com o Downdetector, plataforma que monitora serviços, as reclamações teriam começado por volta das 10:20h, com volume ainda em crescimento. No entanto, cabe ressaltar que toda a situação se dá por conta da chegada de uma nova atualização no game, a 6.04, que trará várias novidades, como um novo agente chamado Gekko. Veja, a seguir, mais detalhes sobre.