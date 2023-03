Valorant: LOUD supera a DRX e vai à final do VCT LOCK//IN em São Paulo

A LOUD venceu a DRX nesta quinta-feira (2) e está classificada para a grande final do VCT LOCK//IN São Paulo , torneio internacional de Valorant . A equipe brasileira confirmou seu favoritismo na série melhor de cinco partidas (MD5), abriu o 2–0, mas viu seus adversários iniciarem uma grande reação. A DRX contou com ótimas apresentações de jogadores como Byung-chul "BuZz" Yuuma e Kim "MaKo" Myeong-kwan e por muito pouco não chegou a um histórico reverse sweep . Porém, com atuação espetacular de Erick "Aspas" Santos, a LOUD buscou a vitória no sufoco por 3–2. As parciais foram de 13–5 na Pearl, 13–8 na Icebox, 7–13 na Split, 7–13 na Fracture e 13–8 na Ascent.

A vitória confirmou a LOUD na disputa pelo título do VCT LOCK//IN, em final que acontece no próximo sábado (4) às 14h, no horário oficial de Brasília. Sua rival sairá do duelo entre Fnatic e Natus Vincere, que acontece nesta sexta-feira (3). Lembrando que você pode assistir aos jogos do LOCK//IN nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. Veja, a seguir, todos os detalhes da MD5 entre LOUD e DRX.

1 de 6 LOUD fecha o 3–2 em duelo tenso contra a DRX e vai à final — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games LOUD fecha o 3–2 em duelo tenso contra a DRX e vai à final — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

👉 Qual o melhor jogador de Valorant do mundo? Opine no Fórum do TechTudo

Mapa 1 (Pearl)

Na Pearl, a LOUD abriu dois pontos de vantagem com Matias "Saadhak" Delipetro (Killjoy) abrindo ambas as rodadas com um abate. Na rodada bônus, a DRX conseguiu se recuperar, apesar de ter perdido alguns armamentos, surpreendeu os brasileiros com bons posicionamentos e chegou à virada em 3–2. Nesse momento, pausa tática da LOUD, uma decisão muito acertada. Após discutir suas estratégias novamente, os brasileiros se encontraram de vez na defesa, puniram bem aos avanços da equipe sul-coreana e se distanciou no placar. Quando a situação parecia que iria ficar ruim, Felipe "Less" Basso (Viper) apareceu com um 3k heróico e um defuse faltando menos de dois segundos para manter a sequência de vitórias e assegurar o 9–3 para a LOUD nessa metade.

Virando para o ataque, os brasileiros pareceram muito mais confortáveis. Em especial, Erick "aspas" Santos (Jett), que já iniciou no segundo pistol buscando um 4k e seguiu a colecionar muitos abates nos rounds seguintes, levando sua equipe até o map point em um largo 12–3. A DRX ainda foi guerreira e até tentou reverter essa enorme desvantagem, mas sua missão beirava o impossível, e bastou a LOUD encaixar uma rodada e fechar seu mapa de escolha em 13–5.

2 de 6 Aspas anotou 24 abates e foi o destaque da LOUD na Pearl — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Aspas anotou 24 abates e foi o destaque da LOUD na Pearl — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Mapa 2 (Icebox)

Em território da DRX, a LOUD, no ataque, repetiu a Pearl e levou a vitória nas duas rodadas iniciais. A diferença ficou para o lado da DRX, que não conseguiu encaixar o ponto na primeira rodada. Os sul-coreanos até tiveram o espaço para buscar seu primeiro ponto, mas Cauan "cauanzin" Pereira (Skye) frustrou os planos de seus adversários com um clutch 1v2 em um after plant muito bem executado pelo jogador. A derrota abalou a DRX, que não teve uma boa atuação pela defesa e ficou perdida enquanto tentava parar Erick "Aspas" Santos (Jett) em uma série inspirada. Os sul-coreanos só encontraram suas vitórias na reta final, mas a LOUD fechou essa metade em um novo 9–3.

Na defesa, a LOUD confirmou o 100% nos pistols na série e se colocou em uma situação ainda mais confortável na Icebox. No 11–3, a DRX tentou uma desesperada pausa tática para trabalhar em mais uma complicada virada no marcador. Dessa vez, houve resistência por parte dos sul-coreanos, com entradas perigosas pelo spikesite A e dois dos seus principais jogadores, Byung-chul "BuZz" Yu (Jett) e Kim "MaKo" Myeong-kwan (Viper), acordando e dando trabalho para os brasileiros. A DRX chegou a diminuir a desvantagem para 11–8, momento esse em que cauanzin (Skye) voltou a brilhar com um 3k para a LOUD chegar ao 12° ponto e, logo em seguida, no ponto do mapa.

3 de 6 Na Icebox, Aspas voltou a ser o destaque da LOUD, mas clutches de cauazin (foto) foram cruciais para garantir a vitória — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Na Icebox, Aspas voltou a ser o destaque da LOUD, mas clutches de cauazin (foto) foram cruciais para garantir a vitória — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Mapa 3 (Split)

Com um abate para cada um de seus jogadores, a DRX encerrou o 100% de pistols da LOUD e iniciou a Split na vantagem. No 2–0 dos sul-coreanos, a LOUD aproveitou a superioridade do armamento em seu bônus e encontrou o primeiro ponto no mapa. Entretanto, a DRX trouxe uma estratégia defensiva muito efetiva na Split, abriu o 5–1 no marcador e forçou a pausa tática dos brasileiros. Embora a LOUD tenha equilibrado o jogo após a pausa tática, pesou a atuação individual. Bons abates de Kim "MaKo" Myeong-kwan (Viper) e um clutch 1v2 de Kim "stax" Gu-taek (Skye) frustraram essa recuperação do time brasileiro. Assim, a metade foi finalizada em 9–3 para os sul-coreanos.

Como a Split é um mapa com mais vantagem parar o lado defensivo, a LOUD virou o lado com esperança de virar o marcador. Para começar, um ótimo lurk de Erick "Aspas" Santos (Jett) para dar o primeiro passo da reação no pistol. O mesmo Aspas voltou a brilhar no anti-eco com aulas de Marshal para chegar a um 4k e garantir o quinto ponto da LOUD. Infelizmente, a DRX confirmou a vitória no bônus, manteve a regularidade de sua atuação na Split, não se assustou com os pontos marcados pela LOUD e fechou o mapa em 13–7.

4 de 6 DRX não desanimou com o 2–0 na série e levou a Split para seguir sonhando com a vaga na final — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games DRX não desanimou com o 2–0 na série e levou a Split para seguir sonhando com a vaga na final — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Mapa 4 (Fracture)

Um começo de Fracture preocupante para a LOUD, que vinha dominando os pistols até a derrota na Split e voltou a DRX, pela defesa, a levar a rodada inicial. Os brasileiros confirmaram seu primeiro ponto na rodada bônus e chegou ao empate em 2–2 após Goo "Rb" Sang-min (Neon) não conseguir o defuse no limite. Essa metade da Fracture se manteve como uma batalha tática, tensa e equilibrada entre as adversárias. O cenário nesse acirrado confronto só poderia resultar em um 6–6, levando toda a decisão para o segundo half.

Na virada de lados, o pistol ficou novamente para a DRX, e sobrou para a LOUD apenas retirar algumas armas em seu econômico quando a DRX abriu 8–6. No bônus, os brasileiros foram parados por ótima jogada de Byung-chul "BuZz" Yuuma (Killjoy), perderam essa importante rodada e se viram ainda mais pressionados. A LOUD até chegou ao 7° ponto e mostrou potencial para reação, mas Kim "MaKo" Myeong-kwan, em um belo clutch, frustrou os planos brasileiros, confirmou a vitória por 13–7 da DRX e forçou o último mapa da série.

5 de 6 Mako atormentou a vida dos brasileiros da Fracture e foi crucial para a série ir para seu quinto e último jogo — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Mako atormentou a vida dos brasileiros da Fracture e foi crucial para a série ir para seu quinto e último jogo — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Mapa 5 (Ascent)

Para finalizar a longa série, o mapa decisivo foi a Ascent. A preocupação da torcida brasileira aumentou quando viu a LOUD voltar a ser derrotada na rodada somente com pistolas e a DRX abrindo logo o 2–0. Porém, o time brasileiro buscou a vitória em seu bônus graças à calma de Matias "Saadhak" Delipetro (Viper) no domínio pelo spikesite A. No quarto round, Kim "Zest" Gi-seok (Sova) voltou a assustar muito a torcida ao abater dois adversários com um varado, mas Cauan "cauanzin" Pereira (Skye) chamou a responsabilidade e resolveu o problema. Depois, a Ascent passou a ser um jogo ainda mais nervoso, com cada round sendo definido em pequenos detalhes, semelhante à primeira da Fracture. Porém, vantagem para a LOUD por 7–5 dessa vez.

A tranquilidade da equipe brasileira chegou com a vitória no segundo pistol com um complicado retake pelo spikesite A e a garantia no ponto no anti-eco. A DRX ficou com a vitória em seu bônus e teve Kim "stax" Gu-taek (KAY/O) emplacando mais um clutch no 1v2 em um after plant pelo spikesite B, diminuindo a vantagem da LOUD para 9–7. Eventualmente, a LOUD passou a encaixar sua defesa, mas não conseguia quebrar a economia da DRX, ocasionando em uma sequência de rodadas muito acirradas e de tirar o fôlego. No final, 13–8 para os brasileiros para a festa da torcida no Ginásio do Ibirapuera.

6 de 6 Em partida espetacular, LOUD superou a DRX por 3–2 — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games Em partida espetacular, LOUD superou a DRX por 3–2 — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games