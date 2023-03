Valorant terá novo agente de Los Angeles, casa do próximo mundial

Riot Games e Valorant apresentaram, neste sábado (4), duas grandes novidades para o FPS e seu cenário competitivo. Ambos os anúncios ocorreram antes da final do VCT LOCK//IN São Paulo , que conta com a brasileira LOUD batalhando pelo título. Para começar, foi revelado Gekko, um agente com a função de Iniciador que representa a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Seu lançamento está previsto para a chegada do Episódio 6, Ato II na próxima terça-feira (7). No entanto, a Riot Games liberou o personagem no showmatch deste sábado (4) no VCT LOCK//IN entre os times dos influenciadores Leonardo “FRTTT” Braz e Tarik "tarik" Celik.

Ao lado de Gekko, também foi informado o local do Valorant Champions 2023, o torneio mais importante do calendário competitivo do FPS. O mundial será sediado exatamente na terra natal do novo agente, a cidade de Los Angeles. Por sinal, as arenas também foram confirmadas, com as fases iniciais ocorrendo no Shrine Auditorium e a reta final sendo levada para o KIA Forum. A seguir, veja mais detalhes sobre Gekko e o mundial de Valorant.

1 de 1 Novo agente, Gekko aparece para aumentar o leque de iniciadores no Valorant — Foto: Divulgação/Riot Games Novo agente, Gekko aparece para aumentar o leque de iniciadores no Valorant — Foto: Divulgação/Riot Games

Como mencionado, Gekko é um Iniciador, função de agentes que contam com habilidades para derrubar a defesa adversária, afastar inimigos de pontos estratégicos e abrir um caminho seguro para movimentações de sua equipe. Em seu leque de habilidades, o novo personagem utiliza um grupo de criaturas caóticas para atrapalhar as táticas inimigas. Após um primeiro uso das criaturas, Gekko precisa correr atrás delas e reuni-las novamente para seguir utilizando-as depois. Vale ressaltar que Gekko teve a colaboração do artista Eric "Ericdoa" Lopez para criar a trilha sonora de seu trailer de apresentação.

Em relação ao Valorant Champions 2023, com exceção da cidade sede, poucos detalhes foram revelados. A Riot Games apenas lembrou que as 32 equipes das três principais ligas profissionais, Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e Pacífico, disputarão as 16 vagas disponíveis no mundial, que encerrará a temporada de 2023. Lembrando que a brasileira LOUD é a atual campeã do Valorant Champions.