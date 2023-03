Valorant: veja como assistir à LOUD na etapa final do VCT LOCK//IN

O VCT LOCK//IN São Paulo , torneio internacional de Valorant , chegou à etapa final, onde apenas quatro equipes restaram para disputar pela taça. A brasileira LOUD é a última representante do Brasil e das Américas ainda viva na competição e, por ser a atual campeã mundial , é considerada a favorita a ficar com o título. Contudo, o esquadrão ainda precisa passar por DRX, Natus Vincere e Fnatic para incluir mais uma conquista em seu currículo e soltar o grito de campeão junto da torcida brasileira. A fase decisiva já começa na próxima quinta-feira (2) com a própria LOUD no palco.

Caso não possa estar no Ginásio do Ibirapuera, você poderá assistir às partidas nos canais oficiais do Valorant nas plataformas Twitch e YouTube. A seguir, confira mais detalhes sobre o formato da etapa final do VCT LOCK//IN São Paulo e o calendário.

1 de 4 LOUD é o Brasil e as Américas na etapa final do VCT LOCK//IN São Paulo — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games LOUD é o Brasil e as Américas na etapa final do VCT LOCK//IN São Paulo — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

👉 Qual o melhor jogador de Valorant do mundo? Comente no Fórum do TechTudo

Resumo das partidas Alfa e Ômega

Embora todas as equipes tenham sido colocadas em uma chave única de eliminação simples, ela foi separada em Grupo Alfa e Grupo Ômega. O Alfa ocorreu do dia 13 ao dia 19 de fevereiro e teve LOUD e MIBR representando o Brasil. O MIBR acabou eliminado em sua estreia após derrota para a Talon Esports.

Já a LOUD se mostrou preparada com seus dois novos jogadores, Cauan "cauanzin" Pereira e Arthur "tuyz" Vieira, e confirmou o favoritismo. Os brasileiros conquistaram vitórias sobre a Gen.G, a Karmine e sua principal rival NRG para chegar à etapa final. A outra classificada pelo grupo foi a DRX, com vitórias sobre BBL, Cloud9 e EG.

2 de 4 Chaveamento do Grupo Alfa do VCT LOCK//IN São Paulo — Foto: Divulgação/Valorant Esports Chaveamento do Grupo Alfa do VCT LOCK//IN São Paulo — Foto: Divulgação/Valorant Esports

Pelo Grupo Ômega, ocorrido do dia 22 ao dia 27 de fevereiro, apenas a FURIA aparecia como equipe brasileira. Porém, a Sentinels, dos brasileiros Gustavo "Sacy" Rossi e Bryan "pANcada" Luna, e KRÜ Esports, de Alexandre "xand" Zizi e Carlos "axeddy" Galvão, também estavam presentes. Infelizmente, a Sentinels foi eliminada pela Fnatic, enquanto a KRÜ caiu em duelo contra a Natus Vincere.

A FURIA ainda conseguiu vencer em sua estreia contra a T1, mas encontrou na segunda rodada a forte Fnatic, que derrotou os brasileiros. Os europeus ainda venceram mais um time das Américas, a 100 Thieves, e avançaram à etapa final. O outro time classificado pelo Grupo Ômega foi a Natus Vincere.

3 de 4 Chaveamento do Grupo Ômega do VCT LOCK//IN São Paulo — Foto: Divulgação/Valorant Esports Chaveamento do Grupo Ômega do VCT LOCK//IN São Paulo — Foto: Divulgação/Valorant Esports

Formato da etapa final

Como a chave de eliminação simples não muda para a etapa final, a regra segue a mesma: a equipe derrotada irá se despedir da competição. A etapa final é basicamente formada por semifinais e a grande final. As duas semifinais serão como as decisões do Grupo Ômega e do Grupo Alfa, enquanto a grande final será disputada entre as vitoriosas em seus respectivos grupos. A principal diferença da etapa final está na forma de decidir os mapas. Em vez de séries melhores de três partidas (MD3), como foi no LOCK//IN até aqui, semifinais e grande final serão disputadas em séries melhores de cinco partidas (MD5).

Vale lembrar que a campeã do LOCK//IN levará a maior fatia da premiação inicial de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões), valor esse que será aumentado com a venda de itens no Valorant. Além do prêmio em dinheiro, o time que ficar com o título também garantirá uma vaga para sua região no próximo grande torneio internacional, o VCT Masters Tokyo 2023, que acontecerá do dia 11 ao dia 25 de julho.

4 de 4 No VCT LOCK//IN 2023, LOUD tentará se consolidar de vez como a melhor equipe de Valorant do mundo — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games No VCT LOCK//IN 2023, LOUD tentará se consolidar de vez como a melhor equipe de Valorant do mundo — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Calendário

Quinta-feira, 2 de fevereiro

14h – LOUD x DRX (semifinal do Grupo Alfa)

Sexta-feira, 3 de fevereiro

14h – Natus Vincere x Fnatic (semifinal do Grupo Ômega)

Sábado, 4 de fevereiro

14h – Grande Final