Valores a receber: fila para sacar dinheiro esquecido gera memes; veja

A fila para solicitar o resgate do dinheiro esquecido em bancos no Sistema Valores a Receber (SVR), reaberto às 10h desta terça-feira (7), chega a 300 mil pessoas e tem tempo de espera superior a duas horas na manhã de hoje. Enquanto não conseguem acessar os serviços do Banco Central do Brasil (BC), os internautas estão se divertindo com memes e comentários engraçados nas redes sociais. Na web, é possível encontrar, inclusive, relatos humorísticos que relacionam a fila do SVR às filas do show da banda RBD no Brasil. Outros usuários brincam sobre a decepção com os valores recebidos, que, às vezes, não passam de centavos.