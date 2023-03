VCT Brazil 2023: The Union vence a VKS e fica com o título da Etapa 1

A The Union superou a Vivo Keyd Stars, neste domingo (19), e foi campeã da Etapa 1 do Valorant Challengers Brazil (VCT Brazil) 2023, torneio nacional de Valorant . A série melhor de cinco partidas (MD5) começou com um grande equilíbrio entre as equipes, embora a Union fosse a favorita e contasse com a vantagem dos banimentos de mapas. No entanto, esse favoritismo foi se fortalecendo com o passar das partidas. Entre viradas e vitórias unilaterais durante a série, a Union venceu a VKS por 3–1, parciais de 13–15 na Lotus, 13–10 na Pearl, 13–3 na Fracture e 17–15 na Split.

A vitória garantiu à equipe a premiação de R$ 110 mil e 55 Pontos de Circuito, que serão acrescentados na contagem para decidir as duas equipes brasileiras classificadas para o VCT Ascension 2023. Com o vice-campeonato, a VKS ficou com o prêmio de R$ 80 mil e 50 Pontos de Circuito. Veja, a seguir, como foi a grande final do VCT Brazil 2023 (Etapa 1) entre Union e VKS e a tabela final de classificação do torneio.

1 de 5 The Union conquistou o título do VCT Brazil 2023 (Etapa 1) — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/VALORANT Brasil The Union conquistou o título do VCT Brazil 2023 (Etapa 1) — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/VALORANT Brasil

👉 Valorant font: onde baixar a fonte que imita a do jogo? Descubra no Fórum do TechTudo

Mapa 1 (Lotus)

No começo da Lotus, o The Union teve domínio absoluto do pistol, com um 3k de Ilan "havoc" Eloy (Raze), e mais uma rodada tranquila no anti-eco, sem perder jogadores. No bônus da VKS, Felipe "liazzi" Galiazzi (Raze) puniu Havoc (Raze) e Lucas "ntk" Martins e abriu o caminho para o primeiro ponto de sua equipe. Depois, a VKS emplacou o segundo ponto e deixou a economia bastante sólida, ao ponto de virar o marcador. Contudo, a The Union conseguiu virar e fechou a metade em 7–5.

Mudando os lados, a VKS encaixou o segundo pistol com perfeição, sem perder jogadores, e contou com as boas jogadas de Gustavo "krain" Melara (Omen) para assegurar o anti-eco sem grandes dificuldades. Com 7–7 no marcador, a Union confirmou ponto no bônus e ficou à frente no placar. No entanto, a VKS não a deixou ganhar vantagem, de forma que o mapa ficou equilibrado até a prorrogação ser forçada em 12–12. No final, a VKS surpreendeu sua adversária na Lotus, um dos melhores mapas da Union, e venceu por 15–13.

2 de 5 Na Lotus, bom mapa da The Union, a VKS buscou a vitória no overtime com ótima atuação de Liazzi — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/VALORANT Brasil Na Lotus, bom mapa da The Union, a VKS buscou a vitória no overtime com ótima atuação de Liazzi — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/VALORANT Brasil

Mapa 2 (Pearl)

Na Pearl, um início avassalador para a Vivo Keyd Stars. Liderados por Felipe "liazzi" Galiazzi (Skye) e Julio "pollo" Silva (Jett), os jogadores não se limitaram apenas em derrotar a The Union no pistol e na rodada com armamentos superiores. A VKS surpreendeu a adversária ao batê-la na rodada bônus e logo abriu 4–0 em seu ataque. Para sair do zero, a Union precisou da afiada Operator de Ilan "havoc" Eloy (Jett), mas a VKS seguiu dominante nessa primeira metade. A Union se manteve viva no mapa graças aos bons econômicos e uma defesa inspirada de Gustavo "GuhRVN" Ferreira (Astra), inclusive com um ace no meio do caminho. Mesmo assim, um largo 9–3 para a VKS nessa metade.

Na virada de lados, Pearl se mostrou um mapa muito mais voltado para o ataque do que para a defesa. O domínio da VKS desapareceu quando a equipe passou para o outro lado, e a Union passou a diminuir todo o prejuízo causado na primeira metade. Para começar, um 3K de Lucas "ntk" Martins (Sova) no segundo pistol e uma vitória no bônus da VKS, deixando tudo em aberto. Não demorou até a virada em 10–9 ocorrer e a vitória da Union chegar em 13–10.

3 de 5 The Union fez uma virada espetacular na Pearl para deixar tudo igual na série em 1–1 — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/VALORANT Brasil The Union fez uma virada espetacular na Pearl para deixar tudo igual na série em 1–1 — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/VALORANT Brasil

Mapa 3 (Fracture)

Principal nome da Pearl, Gustavo "GuhRVN" Ferreira (Brimstone) chegou na Fracture disposto a fazer a diferença novamente e buscou um 3K na vitória da The Union no pistol. Com o 2–0 no marcador, a The Union puniu bem o bônus da VKS e quebrou a economia adversária para seguir com a boa sequência de vitórias. Além de uma atuação muito abaixo daquilo que a VKS vinha apresentando até então, Ilan "havoc" Eloy (Raze) também voltou a atormentar a vida de seus oponentes e liderou seu time até o 10–0 nesse ataque.

Após esse duelo unilateral até então, a VKS se encontrou após uma pausa tática e ainda conseguiu encontrar dois pontos na defesa, antes da virada de lados. Os guerreiros até chegaram ao ponto no segundo pistol, vitória que poderia significar o começo da recuperação. No entanto, a The Union surpreendeu em sua rodada econômica, derrubou uma VKS melhor armada e ficou em posição para dominar essa defesa e chegar à vitória.

4 de 5 Em mais uma ótima apresentação de Havoc, The Union atropelou a VKS na Fracture e chegou ao tournament point — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/VALORANT Brasil Em mais uma ótima apresentação de Havoc, The Union atropelou a VKS na Fracture e chegou ao tournament point — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/VALORANT Brasil

Mapa 4 (Split)

A The Union fez o começo da Split parecer o final da Fracture após atropelar a VKS já no pistol, que contou com um 3K de Gustavo "GuhRVN" Ferreira (Astra). Com o 2–0 no marcador e o bônus para a VKS, Fillipe "pancc" Martins (Viper) emplacou um 3K com sua Sheriff, mas Gustavo "krain" Melara (Omen) frustrou seu highlight ao realizar um clutch no after plant. O prejuízo econômico da VKS ainda foi o bastante para a Union se manter superior e abrir o 4–1, até Marcelo "pleets" Leite (Sage) fazer um clutch e colocar sua equipe no jogo novamente. Porém, pancc (Viper) seguiu fazendo toda a diferença e levou a Union a vencer no ataque por 8–4.

Na virada de lados, GuhRVN (Astra) voltou a aparecer no pistol para colocar sua equipe em situação favorável para fechar a Split. Contudo, quando passou a encarar a Union com armamento igual ou superior e a entender as estratégias dos adversários, a VKS se viu mais confortável em sua defesa e, de pouco em pouco, passou a se aproximar no placar. No 10–10, a Union encaixou suas balas em um econômico e até chegou ao tournament point, mas a VKS forçou uma nova prorrogação em 12–12, muito graças aos disparos de Operator de Julio "pollo" Silva (Jett).

Na 25ª rodada, as leituras da Union funcionaram e a colocaram novamente em um tournament point, frustrado mais uma vez por Pollo (Jett) e sua Operator. Na rodada seguinte, foi a vez de Felipe "liazzi" Galiazzi (Raze) usar um spray para eliminar três adversários e colocar a VKS no map point, mas foi impedido por um after plant da Union. No final, a vitória ficou para a The Union por 17–15.

5 de 5 The Union confirmou o favoritismo, venceu a série de virada por 3–1 e ficou com o título da Etapa 1 — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/VALORANT Brasil The Union confirmou o favoritismo, venceu a série de virada por 3–1 e ficou com o título da Etapa 1 — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/VALORANT Brasil

Sobre o VCT Brasil 2023 (Etapa 1)

A primeira etapa do Valorant Challengers Brazil (VCT Brazil) 2023 foi o passo inicial das equipes brasileiras que ainda almejam chegar ao VCT Américas 2024. Afinal, a competição distribui Pontos de Circuito, que serão utilizados para definir as participantes do VCT Ascension 2023, competição que ocorrerá no final do ano e dará uma vaga no VCT Américas 2024 para a campeã. Contudo, o VCT Brasil 2023 (Etapa 1) também contou com premiação em dinheiro para todas as oito participantes. Confira abaixo a classificação final do torneio e a distribuição das premiações:

VCT Brazil 2023 (Etapa 1) – Classificação Final Colocação Equipe Prêmiação Pontos de Circuito 1° The Union R$ 110 mil 55 2° Vivo Keyd Stars R$ 80 mil 50 3° RED Canids Kalunga R$ 55 mil 45 4° TropiCaos R$ 45 mil 40 5°–6° TBK Esports e ODDIK R$ 32,5 mil 35 7° 00 Nation R$ 25 mil 30 8° Liberty R$ 25 mil 25