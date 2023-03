Veja os celulares mais vendidos de 2022; iPhone domina ranking

A Apple domina – com o iPhone – a lista de celulares mais vendidos de 2023. O iPhone 13 aparece na primeira posição. Lançado em 2021, o aparelho teve participação de 5%. Depois dele surgem o iPhone 13 Pro Max e o iPhone 14 Pro com 2% e 1,7%, respectivamente. Apenas a rival Samsung faz parte do ranking divulgado pela consultoria Counterpont Research nesta terça-feira (07).

A lista dos cinco aparelhos mais comercializados do ano passado fica completa com o Galaxy A13 5G em quarto lugar e o iPhone 13 Pro em quinto, ambos com 1,6% de fatia do mercado mobile. Como destaca o site Android Authority, esta é a primeira vez que a Apple ocupa oito das dez posições do ranking.

Confira o resumão sobre o iPhone 13

Curiosamente, o Galaxy S23, carro-chefe da fabricante coreana, nem aparece no ranking dos Top 10. Outra curiosidade é a ausência do iPhone 14 Plus, considerado por alguns analistas como um fracasso da Apple.

Por outro lado, vale destacar que o iPhone 14 Pro Max, o maior e mais caro aparelho da empresa, superou os outros modelos da série: o iPhone 14 e o iPhone 14 Pro, que surgem em sétimo e oitavo do ranking, respectivamente.

2 de 2 Counterpoint Research divulga o ranking dos celulares mais vendidos em 2022 — Foto: Divulgação/Counterpoint Research Counterpoint Research divulga o ranking dos celulares mais vendidos em 2022 — Foto: Divulgação/Counterpoint Research

De acordo com a Counterpoint Research, o iPhone 13 foi o smartphone mais vendido em 2022 nos principais mercados globais, aqueles que tendem a movimentar mais dinheiro para a Apple: Alemanha, China, Estados Unidos, França e Reino Unido. Isso representa 28% do total de iPhones vendidos no ano passado. Segundo o relatório, o aparelho permaneceu em primeiro, mês a mês, desde o lançamento.

Vale destacar também que o iPhone 12, aparelho lançado em 2020, conseguiu ficar em sexto lugar no ranking graças ao grande volume de venda em três países estratégicos para a fabricante: China, Estados Unidos e Japão, de acordo com a apuração do site MacRumors.

Com informações de Android Authority e MacRumors

🎥 Confira o lançamento do iPhone 14 no vídeo abaixo

Confira o lançamento do iPhone 14