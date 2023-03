Veja quais celulares Xiaomi têm direito a Android 13 e MIUI 14

A fabricante prometeu, no início da semana, que todos os downloads estarão disponíveis no primeiro trimestre deste ano. Mais aparelhos podem ser adicionados em breve. Nem todos eles, porém, são comercializados oficialmente no mercado brasileiro.

Esta lista divulgada pela Xiaomi é bem menor do que aquela apresentada pelo site MyDrivers em julho do ano passado, e não conta com os modelos da linha Redmi K ou Redmi 9, por exemplo. O Redmi Mix, Redmi Note 9 e os tablets da marca também não aparecem na listagem oficial. Por outro lado, a própria fabricante afirma que em breve mais aparelhos podem ser contemplados com o novo update.

A MIUI 14 tem a proposta de oferecer uma interface mais limpa do que as anteriores para os fãs da Xiaomi, com visual minimalista e ícones grandes. Nesta nova versão, por exemplo, somente oito softwares não podem ser excluídos do sistema, aqueles que são realmente essenciais para o seu funcionamento.

A nova interface traz ícones mais coloridos e programas interativos na tela inicial, como animais de estimação virtuais que devem ser cuidados pelo usuário. A Xiaomi também promete melhorar a segurança geral dos seus celulares com soluções inéditas para a criptografia de dados.

Veja a lista de celulares Xiaomi que vão receber Android 13 + MIUI 14

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10

Xiaomi Redmi 10 5G

