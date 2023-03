Visual do Google Pixel 8 Pro vaza na web antes da hora

O visual do celulare Google Pixel 8 Pro caiu na rede antes do esperado por seus criadores, de acordo com a imprensa especializada. Ainda não se trata das fotos oficiais, mas sim de um esboço em 3D do próximo smartphone do Google que mostra como o aparelho deve ficar. A expectativa, de acordo com Smartprix e OnLeaks, é de que ocorra um redesenho geral, com cantos mais arredondados e mudanças significativas na câmera principal.

De acordo com o desenho 3D, a entrada USB-C e os alto-falantes estariam localizados na parte de baixo do aparelho. A bandeja do cartão SIM deve ficar do lado esquerdo, enquanto os botões de volume e liga e desliga devem ser posicionados no lado direito do Pixel 8 Pro. Já o logo do Google deve estar localizado na parte de trás, como de costume. A câmera selfie deve estar em um único furo, sem entalhe, centralizada no alto da tela.

Pixel 8 Pro pode ter cantos mais arredondados e área de câmera ovalada, segundo rumores — Foto: Reprodução/OnLeaks e Smartprix

O Google tem sido um alvo frequente de especulações sobre os seus lançamentos, entretanto, a ficha técnica real da série Pixel 8 deve ser conhecida somente em 10 de maio, na abertura do evento Google I/O 2023, que acontecerá em Mountain View, nos Estados Unidos. Até lá, deveremos contar apenas com algumas especulações sobre os futuros dispositivos.

O OnLeaks, por exemplo, acredita que a tela do Pixel 8 Pro deve ter 6,7 polegadas e cantos mais arredondados do que os modelos anteriores da marca, o que pode dar a sensação de que ele é menor. Vale lembrar que o display do Pixel 7 Pro também possui 6,7 polegadas.

Pixel 8 Pro pode ter uma tela de 6,7 polegadas — Foto: Reprodução/OnLeaks e Smartprix

Outro rumor ventilado pela imprensa estrangeira indica que a série Pixel 8 pode ter um novo conjunto de câmeras com HDR escalonado. Essa tecnologia deve permitir que fotos e vídeos sejam registrados com múltiplas exposições ao mesmo tempo, aproveitando os mesmos pixels. Segundo a explicação do Smartprix, isso tende a diminuir o risco de imagem borrada e o tempo de captura.

Também é esperado que o Pixel 8 Pro tenha a sua performance baseada no processador Tensor G3 do Google, que por sua vez, pode ter sido projetado em cima do provável Samsung Exynos 2300, ainda não revelado. Esta poderia ser a CPU mais avançada da Gigante das Buscas, com arquitetura de 3 nm, ao contrário do Tensor G2 que tem 5 nm. Quanto menor este número, melhor tende a ser a eficiência energética, entre outros benefícios.

Os celulares da linha Pixel nunca foram lançados de maneira oficial no Brasil. Portanto, até o momento, não há nenhuma informação que indique um possível interesse do Google em trazer os produtos para o mercado doméstico.

Com informações de GSMArena e Smartprix

