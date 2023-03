Voo 370 da Malaysia Airlines vira série da Netflix; conheça história real

A série documental Voo 370: O Avião Que Desapareceu, disponível na Netflix , narra a história e os mistérios relacionados ao avião da Malasya Airlines que sumiu em pleno voo. O caso ocorrido no dia 8 de março de 2014 catalisou as atenções mundiais, após a falta de explicações tanto da companhia aérea como das forças militares da Malásia e demais autoridades. A série documental da produtora britânica RAW TV tem três episódios com 90 minutos de duração cada.

Com direção de Louise Malkinson (The Gift of Life), o documentário é ambienteado em sete países e contém entrevistas com familiares das vítimas e especialistas para discutir sobre as possíveis causas do desaparecimento misterioso do Boeing 777-200, modelo responsável pela viagem. Para quem ficou curioso sobre o caso e quer conhecer mais sobre o Voo 370, confira mais informações a seguir.

Enredo de Voo 370: O Avião Que Desapareceu

No dia 8 de março de 2014, um avião modelo Boeing 777-200 da Malasya Airlines saiu do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, capital da Malásia, em direção ao Aeroporto Internacional de Pequim, capital da China. No entanto, o avião desapareceu do radar após cruzar um ponto do Oceano Indico próximo da região sul da costa australiana. A bordo estavam 239 passageiros, incluindo pilotos e aeromoças. Até hoje, o sumiço não teve explicação definitiva dada pelas autoridades da Malásia. A caixa preta ou restos mortais dos passageiros não foram encontrados.

Nove anos depois, especialistas, familiares, jornalistas e até teóricos atraídos pelo caso estão reunidos para narrar detalhes sobre o Voo 370 da Malasya Airlines. Cada um dos capítulos explica detalhes importantes relacionados ao mistério. O primeiro episódio, "O Piloto", investiga a vida pregressa e as habilidades do piloto Zaharie Ahmad Shah, principal suspeito. Em "O Sequestro", entrevistados analisam a teoria do avião ter sido derrubado por grupos militares ou terroristas. No terceiro e último episódio, "A Interceptação", outra teoria analisada é de que o Boeing carregaria uma carga suspeita fora do conhecimento dos tripulantes.

O que se sabe hoje sobre o Voo 370?

Durante os primeiros anos do sumiço, especulações pipocaram na imprensa e Internet tentando justificar o que ocorreu nos céus do Oceano Índico. As mais comuns eram de que o Voo 370 foi derrubado por terroristas, atingido por um meteoro, vítima do suicídio do piloto ou até mesmo sofrido uma abdução extraterrestre.

Durante as primeiras investigações do caso, o órgão Australian Transport Safety Bureau (ATSB) sugeriu que o piloto poderia ter sofrido de hipóxia, quando não há oxigênio suficiente para manter a funcionalidade do corpo. Logo, o avião manteve-se no ar graças ao piloto automático até acabar o combustível e cair no mar.

Porém, um relatório divulgado em 30 de julho de 2018 apresentava novas informações importantes acerca do desaparecimento. Com quase 500 páginas, o documento mostrou que o Voo 370 fez um desvio não planejado da rota próximo da região do desaparecimento, por meio de um controle manual. Isso derrubaria a teoria da hipóxia, tida como oficial anos antes.

Em coletiva de imprensa, um dos investigadores do desaparecimento do MH370, Kok Soo Chon, não descartou a possibilidade dos controles terem sofrido "interferências ilegais" que possibilitariam o sumiço do avião. Ainda assim, o relatório pouco esclareceu sobre as intenções que motivariam as possíveis interferências e como o avião sumiu dos radares da aeronáutica.

Repercussão entre público e crítica

Por ser um lançamento recente, a série Voo 370: O Avião Que Desapareceu não obteve médias significativas nos agregadores Metacritic e Rotten Tomatoes até o momento. No IMDb, o documentário possui a nota inicial de 6,9, com base em 79 avaliações do público. No jornal Chicago Sun Times, a série recebeu três de quatro estrelas, onde o portal elogiou a abordagem da produção em destacar "as plausíveis e as forçadas" teorias acerca do mistério.

O The Wall Street Journal ressaltou que "Voo 370 é mais do que uma emocionante investigação ou um suspense de não ficção", pois o o desaparecimento do avião já era um "elemento de horror". Em outra avaliação elogiosa, o site Ready Steady Cut deu 3.5/5 estrelas à obra, classificando a série documental como "cheia de suspense, intrigante e comovente".