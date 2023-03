WhatsApp ganha um novo app para Windows com melhorias em ligações

O WhatsApp lançou nesta quarta-feira (22) uma nova versão do aplicativo para Windows. Anunciada oficialmente pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, a atualização permite fazer ligações de voz com até 32 pessoas diretamente pelo PC. A novidade também possibilita agora realizar chamadas de vídeo no computador, em grupos de até oito usuários. Segundo o WhatsApp, a ideia é de que esses limites sejam expandidos no decorrer do tempo. Nas próximas linhas, saiba mais sobre a nova versão do mensageiro para desktop.