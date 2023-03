WhatsApp testa novas fontes no app, grupos que se autodestroem e mais

O WhatsApp pode ganhar uma série de melhorias muito aguardadas no aplicativo, disponível para Android e iPhone ( iOS ). As novidades foram reveladas pelo site especializado WABetaInfo na última semana, e incluem ferramentas como novas fontes no editor de imagens, possibilidade de silenciar chamadas de desconhecidos e grupos temporários que se autodestroem. Por enquanto, os recursos estão em desenvolvimento e, por isso, ainda não têm previsão de lançamento, mas é possível que cheguem ao app ainda em 2023. Nas próximas linhas, confira o que se sabe sobre as funções em teste no WhatsApp.

O WhatsApp está trabalhando em um novo editor de texto na versão 23.5.0.72 do beta para o iOS. Com este recurso, os usuários poderão usar novos estilos de fontes no editor nativo do app, além de aproveitar mais opções de alinhamento das frases para diferentes posições, como à esquerda, à direita ou centralizado. Outra possibilidade será escolher cores para o fundo dos blocos de texto.

O objetivo da atualização é aumentar ainda mais as possibilidades de personalização do mensageiro. Por enquanto, a novidade está em testes apenas no iPhone, mas deve chegar ao beta do Android nos próximos dias.

Ainda, outra novidade muito aguardada que está sendo testada pelo WhatsApp é a possibilidade de silenciar chamadas de números desconhecidos no beta para Android. A função, que deverá ser ativada nas configurações do app, vai também evitar interrupções e chamadas indesejadas de usuários que dividem grupos ou comunidades, por exemplo. Uma vez habilitada, as chamadas serão sempre silenciadas. Não há previsão para testes do recurso no iPhone até o momento.

O WhatsApp também testa grupos que se autodestroem no beta 23.5.0.71 para iOS. Com a ferramenta, intitulada “Grupos de expiração”, será possível definir uma data limite para duração dos grupos. A função será útil para economizar armazenamento no celular, já que muitos grupos acabam ficando inativos - principalmente aqueles criados temporariamente para assuntos específicos.

Entre as opções de expiração, poderão ser escolhidas opções como um dia, uma semana ou uma data personalizada. A data de expiração definida também poderá ser removida caso os usuários mudem de ideia. Não há, por enquanto, previsão para testes no Android.

Agora, para Android, o WhatsApp testa também a exibição de tela dividida em tablets. A ferramenta será útil quando o usuário quiser, por exemplo, ler um documento e assistir a um vídeo ao mesmo tempo em que usa o app.

Vale lembrar que, até o momento, todos os recursos mencionados estão apenas em fase de testes ou desenvolvimento. Sendo assim, é possível que o seu funcionamento mude até o lançamento oficial - isto é, caso de fato sejam lançados.

