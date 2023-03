WhatsApp: veja todas as novidades anunciadas pelo app na última semana

O WhatsApp anunciou na última semana diversas novas funções no aplicativo de mensagens, disponíveis para Android e iPhone ( iOS ). As novidades incluem, por exemplo, mais controle para administradores em grupos e um novo app para Windows, que permite l igações com até 32 usuários . Essas funções já foram liberadas para toda a base de usuários, mas o site especializado WABetaInfo flagrou alguns outros novos recursos que, embora não tenham ainda previsão de lançamento, são aguardados e chamam atenção. Vale ressaltar que é importante manter o aplicativo para receber as novidades no seu celular.

Nas próximas linhas, veja todas as novidades em WhatsApp que foram anunciadas e/ou flagradas na última semana. É válido lembrar que somente o que foi oficialmente anunciado pela Meta já está disponível para toda a base - o restante das funções só pode ser acessado na versão beta.

1 de 4 Confira as novas funções em desenvolvimento pelo WhatsApp — Foto: Fernando Braga/TechTudo Confira as novas funções em desenvolvimento pelo WhatsApp — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Veja as novidades oficialmente lançadas pelo WhatsApp na última semana

1. Ligações de voz com até 32 pessoas no PC

Anunciada oficialmente pela Meta na última quarta-feira (22), a atualização permite fazer ligações de voz com até 32 pessoas diretamente pelo computador. A novidade também libera chamadas de vídeos em grupos de até oito usuários. De acordo com o WhatsApp, esses números serão expandidos posteriormente. A versão atualizada pode ser baixada em "https://apps.microsoft.com/store/detail/whatsapp/9NKSQGP7F2NH" (sem aspas). Vale ressaltar que o recurso só está disponível no aplicativo do WhatsApp para computador, mas não na versão web.

2. Entrada em grupos e comunidades via link

Outra mudança anunciada pela Meta é que, agora, os administradores de grupos determinarão quem pode ou não entrar em grupo ou comunidade via link. As solicitações de entrada ficarão dentro de uma aba específica nos grupos e comunidades, e apenas os administradores poderão aprovar ou não os pedidos de ingresso. Assim como em outras funções do app, essa configuração de privacidade também poderá ser alterada.

3. Comunidades em comum

Agora, ao abrir o chat com um contato e tocar no nome da pessoa, será possível ver quais são as comunidades em comum. O recurso já era habilitado para visualização de grupos em comum, mas a novidade agora inclui as comunidades também.

2 de 4 Confira as novidades para grupos que o WhatsApp anunciou hoje (21) — Foto: Divulgação/WhatsApp Confira as novidades para grupos que o WhatsApp anunciou hoje (21) — Foto: Divulgação/WhatsApp

Confira novidades aguardadas e que estão em testes no WhatsApp

1. Áudios de toque único

O WhatsApp está testando um novo recurso para enviar áudios que se autodestroem. A função foi flagrada pelo site especializado WABetaInfo na semana passada, e é semelhante às fotos de visualização única. Da mesma forma, áudios de toque único não poderão ser salvos nem encaminhados para outras pessoas. Após a primeira reprodução, o arquivo será automaticamente deletado do celular receptor.

A função de privacidade está em desenvolvimento na versão 2.23.7.8 do programa beta para Android, mas ainda não está pronto para os testadores e não tem previsão de lançamento oficial.

3 de 4 Áudio que se autodestrói é uma das funções em desenvolvimento pelo WhatsApp — Foto: Reprodução/WABetaInfo Áudio que se autodestrói é uma das funções em desenvolvimento pelo WhatsApp — Foto: Reprodução/WABetaInfo

2. Mensagens de vídeo

Outro recurso em teste pelo WhatsApp são as mensagens de vídeo. Com a novidade, será possível enviar vídeos de até 60 segundos para os contatos, em uma ferramenta semelhante às mensagens de voz. Na versão 23.6.0.73 do programa beta TestFlight, disponível para iOS, o WABetaInfo flagrou uma versão do mensageiro que apresenta o botão de uma câmera ao lado do botão de gravação de voz - caminho em que os vídeos poderiam ser produzidos.

Atualmente, o limite de tempo de gravação de vídeo na câmera nativa do WhatsApp é de 25 segundos. Ainda, na versão em teste, os vídeos serão reproduzidos dentro do próprio chat, diferentemente do sistema atual, em que a reprodução é feita em uma nova janela. Assim como o anterior, o recurso não tem previsão de lançamento, mas já está disponível para alguns testadores beta iOS.

3. Chat em áudio

Os chats em áudio são outra novidade do WhatsApp em desenvolvimento, mas sem previsão de lançamento oficial ou liberação para testadores. De acordo com WABetaInfo, a versão do programa Google Play Beta na versão 2.23.7.12 para Android está criando um novo ícone em formato de uma onda de áudio.

Ainda não há informações exatas sobre como funcionaria essa função, mas o ícone sugere que será possível conversar em tempo real com alguém, sem precisar sair do chat. Na mesma imagem, também é possível ver um botão vermelho para encerrar o chat em áudio.

4 de 4 Chat em áudio pode ser visto em função em desenvolvimento pelo WhatsApp — Foto: Reprodução/WABetaInfo Chat em áudio pode ser visto em função em desenvolvimento pelo WhatsApp — Foto: Reprodução/WABetaInfo

4. Mensagens destacadas

Uma outra mudança em desenvolvimento pelo WhatsApp, segundo o WABetaInfo, é a função de fixar mensagens no topo da tela. A opção estará disponível nos chats e em grupos, para que uma mensagem em específico apareça em destaque no topo das conversas, com um ícone de Pin.

O recurso de mensagens destacadas ainda está em fase de desenvolvimento para a versão 2.23.7.3 do programa Google Play Beta disponível para Android, mas ainda não está pronto para os testadores beta e nem apresenta previsão de lançamento oficial.

Com informações de WABetaInfo (1 ,2, 3 e 4)

