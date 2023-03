WhatsApp Web não carrega? Usuários relatam problemas no app hoje

O WhatsApp apresentou instabilidade nesta quarta-feira (22), segundo relatos de usuários nas redes sociais. De acordo com as queixas, o problema afetaria a versão web do serviço, que não estaria enviando ou recebendo mensagens. O Downdetector, site que monitora o funcionamento de plataformas online, registrou mais de 400 notificações de falha no app às 19h50 desta noite. No Twitter, os relatos sobre a instabilidade também repercutiram. Não há queixas sobre problemas na versão do WhatsApp para celulares Android e iPhone (iOS).