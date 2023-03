Wo Long Fallen Dynasty: história, gameplay e requisitos do jogo souls-like

👉 Qual o melhor jogo inspirado por um desenho dos anos 90? Comente no Fórum do TechTudo

A jogabilidade de Wo Long tem muito em comum com Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice e Nioh. Assim, os produtores descrevem o título como um "Masocore", subgênero de games para usuários que gostam de sofrer com alto nível de dificuldade. Nesse sentido, o protagonista do game pode utilizar diversos elementos para atacar inimigos, como armas, golpes de artes marcias chinesas e magias. Durante as batalhas, também é possível aprender a fortalecer golpes e invocar criaturas para ajudá-lo.