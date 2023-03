WWE 2K23: veja gameplay, história e requisitos do jogo de luta

WWE 2K23 é a mais recente adição na franquia de luta livre desenvolvida pela Visual Concepts e publicada pela 2K . O game apresenta um retorno a elementos de antecessores, mas também adiciona novos modos de jogo, gráficos atualizados e uma ampla seleção de lutadores icônicos. Lançado nesta sexta-feira (17), o título está disponível para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One e PC (via Steam ). Confira, a seguir, mais detalhes sobre a história, gameplay e requisitos do jogo de luta.

História

WWE 2K23 coloca os jogadores na pele de personagens criados do zero ou de superestrelas reais, como The Rock, Dave Bautista, Hulk Hogan, Roman Reigns, Cody Rhodes, Ronda Rousey e outros. Com uma ampla variedade de movimentos de luta, como socos, cotoveladas, chutes e arremessos, é possível nocautear seus adversários com muito estilo e conquistar cinturões de campeão para se tornar uma lenda da WWE.

Uma das principais atrações do game é o emocionante modo Showcase, que retrata momentos-chave e adversários desafiadores dos 20 anos de carreira de John Cena, campeão mundial por 16 vezes. Vale dizer que, atualmente, ele é um ator renomado de Hollywood, protagonista de O Esquadrão Suicida (2021) e da série derivada Peacemaker (2022).

Gameplay

WWE 2K23 traz diversos modos de jogo para atender aos mais variados gostos, como o inédito WarGames, no qual competidores podem vivenciar lutas emocionantes em equipes de 3v3 e 4v4 — tanto no multiplayer local quanto online. Já o MyRise exige que os players criem seus próprios lutadores e sigam duas histórias distintas: The Lock e The Legacy, moldando suas carreiras e enfrentando desafios no ringue.

Outro destaque é o modo MyGM, que envolve o gerenciamento de recursos e estratégia. Nele, o player deve assumir o controle de uma das marcas da WWE e tomar decisões importantes, como agendar lutas, criar rivalidades, produzir shows e campeonatos para conquistar audiência e receitas. Já o modo Universo funciona de maneira semelhante, mas permite focar na história e evolução de um único lutador — agora com cutscenes que tornam a campanha mais imersiva.

Por fim, o título traz também o MyFaction, modo em que os fãs podem coletar e atualizar cartas de seus astros e lendas favoritas da WWE para construir suas próprias facções. Assim, é possível competir online e completar desafios diários e semanais para ganhar recompensas.

Requisitos mínimos