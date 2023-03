Xbox Game Pass agora permite convidar amigos para jogar de graça no PC

O Xbox Game Pass liberou a campanha "Convide seus amigos", e, com ela, você pode chamar pessoas para jogar um combo de títulos para PC por 14 dias, de forma gratuita. Assim, assinantes do serviço para consoles (na Versão Ultimate) e para computadores podem enviar até cinco convites por e-mail ou link compartilhável, que devem ser resgatados em até 30 dias. Então, basta aproveitar os mais de 100 games disponíveis no catálogo do serviço, além de outros que chegam em breve, como Redfall e Minecraft Legends . Confira, a seguir, como usar o recurso.

2 de 3 Game Pass lança "Convide seus amigos", recurso para convidar até cinco amigos para acessar 14 dias grátis no PC — Foto: Divulgação/Xbox Wire Game Pass lança "Convide seus amigos", recurso para convidar até cinco amigos para acessar 14 dias grátis no PC — Foto: Divulgação/Xbox Wire

Após receberem um e-mail com o convite, jogadores têm até 30 dias para resgatar o benefício, com o teste de 14 dias passando a valer assim que fizerem o procedimento. Depois desse período, será preciso realizar uma assinatura, que custa R$ 5 no primeiro mês e, depois, uma mensalidade de R$ 29,99. Para começar a jogar, basta baixar o aplicativo Xbox para Windows e conectar uma conta.

3 de 3 O catálogo do PC Games Pass inclui jogos do momento como Hi-Fi Rush e Atomic Heart, sem custos extras — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães O catálogo do PC Games Pass inclui jogos do momento como Hi-Fi Rush e Atomic Heart, sem custos extras — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Como convidar seus amigos para o teste grátis

Para chamar amigos para jogar com você, entre no site da Xbox (https://www.xbox.com/pt-BR/xbox-game-pass) e faça login em sua conta do PC Game Pass ou do Xbox Game Pass Ultimate. Em seguida, vá até a seção "Invite your friends" e verifique quantos códigos de convite estão disponíveis para envio. Então, basta mandar o código para quem quiser por e-mail ou gerar um link de compartilhamento e enviar por apps de mensagem, como WhatsApp e Telegram. Depois, é só esperar seu amigo resgatar o benefício.