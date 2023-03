Xbox Game Pass terá Civilization 6, Valheim e Guilty Gear Strive em março

Já os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate, que traz o EA Play incluso, também poderão curtir os clássicos Dead Space 2 e Dead Space 3 na nuvem. Confira, a seguir, mais detalhes dos jogos do Game Pass deste mês.

1 de 6 Guilty Gear -Strive- é o mais novo jogo de luta da Arc System Works com novidades e visuais que lembram desenho animado — Foto: Reprodução/Microsoft Store Guilty Gear -Strive- é o mais novo jogo de luta da Arc System Works com novidades e visuais que lembram desenho animado — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Guilty Gear Strive (Cloud, Console e PC) - Disponível hoje

A série de luta da Arc System Works chega aos consoles Xbox após passar um período como exclusivo de PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), PC e fliperamas. O título apresenta jogadores a um complexo sistema de combate e novas mecânicas, como quebra de paredes entre arenas. Vale dizer que Guilty Gear Strive também impressiona com visuais em 3D, com a aparência de animação 2D em alta resolução — mesma técnica utilizada no jogo Dragon Ball FighterZ.

Dead Space 2 e 3 (Cloud/EA Play) – 9 de março

Após jogar o recente Dead Space (Remake), usuários poderão aproveitar as sequências do título de terror e ficção científica, lançadas para Xbox 360, no Game Pass. Em Dead Space 2, continuamos a seguir o protagonista Isaac Clarke, que desperta de um coma em uma estação espacial, onde surgem novos inimigos. Já em Dead Space 3, Isaac terá a ajuda de um novo personagem, o sargento John Carver, para explorar o planeta gelado de Tau Volantis, o qual parece ser a origem dos surtos de monstros necromorfes.

2 de 6 Dead Space 2 e 3 do Xbox 360 oferecem clássicas experiências de terror espacial no Xbox Cloud Gaming — Foto: Reprodução/Microsoft Store Dead Space 2 e 3 do Xbox 360 oferecem clássicas experiências de terror espacial no Xbox Cloud Gaming — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Valheim (Console/Prévia) – 14 de março

Valheim, jogo de sobrevivência já disponível no Game Pass para PC, chega agora também para consoles, por meio de acesso antecipado no Xbox Game Preview. No enredo, um viking terá que lutar contra criaturas malignas para impressionar Odin e garantir seu lugar em Valhalla. Assim, jogadores terão que coletar recursos, construir abrigos, criar ferramentas e fabricar armas para sobreviver e enfrentar os inimigos. Vale dizer que além de single player, a experiência desafiadora e brutal também pode ser jogada em multiplayer online para até 10 jogadores.

3 de 6 Jogo de sobrevivência Valheim chega em acesso antecipado também aos consoles Xbox pelo Game Pass — Foto: Reprodução/Microsoft Store Jogo de sobrevivência Valheim chega em acesso antecipado também aos consoles Xbox pelo Game Pass — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Sid Meier's Civilization VI (Cloud, Console e PC) – 16 de março

A clássica série de estratégia Civilization traz uma adição de peso para fãs do gênero no Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Xbox Cloud Gaming. A nova aventura começa pela escolha de um líder histórico com habilidades próprias, desde Cleópatra até Genghis Khan, seguida pela construção de cidades e exércitos que evoluirão através das gerações. Cada jogador pode encontrar sua forma preferida de vencer no game, seja ao eliminar oponentes ou conquistar todo o mundo com maravilhas arquitetônicas.

4 de 6 Sid Meier's Civilization VI permite criar sua própria civilização e vê-la evoluir através das gerações neste clássico jogo de estratégia — Foto: Reprodução/Microsoft Store Sid Meier's Civilization VI permite criar sua própria civilização e vê-la evoluir através das gerações neste clássico jogo de estratégia — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom – The Prince's Edtion (Console e PC) – 21 de março

A sequência do clássico RPG da Level-5, anteriormente exclusiva de PS4, Nintendo Switch e PC, ganha seu lançamento nos consoles Xbox diretamente no Game Pass. O jogo segue os passos do jovem príncipe Evan Pettwhisker Tildrum, que perdeu seu prometido trono e decide criar seu próprio reino com a ajuda de amigos que encontra pelo caminho. A edição "The Prince's Edition", que será disponibilizada no serviço, traz o jogo base e várias expansões, com histórias, roupas, itens e dungeons extras — como o Adventure Pack, The Lair of the Lost Lord e The Tale of a Timeless Tone.

5 de 6 Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom - The Prince's Edition traz o charmoso RPG agora também para os consoles Xbox — Foto: Reprodução/Steam Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom - The Prince's Edition traz o charmoso RPG agora também para os consoles Xbox — Foto: Reprodução/Steam

Saindo do Xbox Game Pass

No dia 15 de março, alguns títulos serão removidos do Xbox Game Pass. Entre eles, a divertida aventura musical Marvel’s Guardians of the Galaxy, baseada nos filmes e quadrinhos dos heróis. Assinantes que desejarem adicionar os games às suas bibliotecas permanentemente, poderão adquiri-los com descontos. Veja abaixo todos os jogos que serão removidos do serviço:

6 de 6 Marvel's Guardians of the Galaxy sairá do Xbox Game Pass em 15 de março, mas jogadores podem adquiri-lo com desconto — Foto: Reprodução/Microsoft Store Marvel's Guardians of the Galaxy sairá do Xbox Game Pass em 15 de março, mas jogadores podem adquiri-lo com desconto — Foto: Reprodução/Microsoft Store

F1 2020 (Console/EA Play)

Goat Simulator (Cloud, Console e PC)

Kentucky Route Zero (Cloud, Console e PC)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, Console e PC)

Paradise Killer (Cloud, Console e PC)

Undertale (Cloud, Console e PC)

Young Souls (Cloud, Console e PC)

Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Console e PC)