Xbox lança novos consoles inspirados no 'Baby Yoda', de The Mandalorian

Para participar, basta retuitar a postagem sobre o console na conta oficial do Xbox no Twitter com a hashtag #TheMandalorianXboxSweepstakes até o dia 11 de março. É preciso ser maior de 18 anos e estar em uma região com suporte oficial do Xbox – o que inclui o Brasil. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.

1 de 1 Consoles Xbox Series X/S personalizados de The Mandalorian serão sorteados pela Microsoft e incluem joystick de "Baby Yoda" — Foto: Reprodução/Xbox Wire Consoles Xbox Series X/S personalizados de The Mandalorian serão sorteados pela Microsoft e incluem joystick de "Baby Yoda" — Foto: Reprodução/Xbox Wire

👉 PC Gamer ou Xbox Series: qual é melhor? Veja no Fórum do TechTudo

Os modelos personalizados são um Xbox Series X preto com uma arte monocromática do protagonista mandaloriano Din Djardin, e um Xbox Series S nas cores preto e verde, com uma arte de Grogu, apelidado de "Baby Yoda" pelos fãs da série.

O pacote incluirá ainda um controle padrão do Xbox Series X/S na cor verde com botões pretos, cujo design é semelhante ao próprio Grogu, com uma roupa que reproduz seus trajes tradicionais. Nos Estados Unidos o "berço voador" do personagem também estará disponível no programa Microsoft Rewards, com luzes de LED, almofadas e espaço para controles, copos e fones de ouvido.

Vale lembrar que há games da saga Star Wars disponíveis no Xbox e no serviço Xbox Game Pass. Em LEGO Stars Wars: A Saga Skywalker, usuários podem seguir toda a saga de filmes e ainda acompanhar um pacote da segunda temporada de The Mandalorian por DLC. Já para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate com EA Play, está disponível o desafiador game de aventura Star Wars Jedi Fallen Order , além dos títulos multiplayer Star Wars Battlefront 2 e Star Wars: Squadrons.

A série The Mandalorian conta a história de Din Djardin (Pedro Pascal), um mercenário de um clã mandaloriano que em certa missão é contratado para transportar uma criança alienígena, Grogu. Após mudar de ideia sobre entregar a criança, ele passa a protegê-la de forças que desejam utilizá-lo para fins escusos.

Os eventos da série se passam entre a trilogia clássica dos Episódios IV, V e VI e a nova trilogia dos Episódios VII, VIII e IX, após o fim do Império. Na terceira temporada, Din perdeu seu título de mandaloriano e terá que realizar uma jornada ao lado de Grogu para ser aceito novamente por seu clã.