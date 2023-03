Xbox Series S: veja jogos que só saem para a nova geração em 2023

Dois anos e meio depois dos lançamentos do Xbox Series S, Xbox Series X e do Playstation 5, podemos dizer que a nova geração, finalmente, está se tornando a geração atual. Ou seja, os estúdios e as empresas do setor estão priorizando os consoles mais novos para seus lançamentos, explorando todo seu potencial e desempenho. A Americanas aproveita para falar de alguns jogos que só vão rodar no Xbox Series S e no Series X.