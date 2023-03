Xiaomi 13 ganha versão global; conheça os celulares

A Xiaomi abriu a semana com o anúncio global da linha de celulares Xiaomi 13, durante a Mobile World Congress (MWC). Ao todo, a leva é composta por três aparelhos: Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Os dois últimos modelos foram apresentados com grande foco no desempenho das câmeras, já que trazem sensores da fabricante Leica (conhecida pelas lentes profissionais), além do processador Snapdragon 8 Gen 2 – o mais avançado da Qualcomm .

Até o momento, não há previsão de lançamento dos produtos no Brasil. Na Europa, a linha tem preços que começam em 499 euros (cerca de R$ 2.770) para a versão Lite, 999 euros (R$ 5.440) para a versão convencional e 1.299 euros (R$ 7.210) caso o consumidor queira o Xiaomi 13 Pro. Anteriormente, os aparelhos eram vendidos somente na China.

Xiaomi 13 Lite tem câmera frontal dupla e processador intermediário — Foto: Divulgação/Xiaomi

Xiaomi 13 Lite

O Xiaomi 13 Lite, como sugere o próprio nome, é a versão mais simples da nova geração de smartphones da empresa. Diferentemente dos irmãos mais caros, esse modelo não traz lentes da Leica. Em vez disso, o celular aposta numa câmera principal de 50 MP da Sony (IMX755 com abertura f/1.8). Junto com ela, o arrojo triplo traseira é completado por um sensor ultrawide de 8 MP e um macro de 2 MP.

Para selfies, o 13 Lite é equipado com duas câmeras frontais com flash LED duplo: uma principal de 32 MP e a secundária de 8 MP, para profundidade de campo.

A ficha técnica do Xiaomi 13 Lite menciona ainda tela AMOLED de 6,55" Full HD+ (2400 x 1080) com taxa de atualização de 120 Hz, além de uma bateria de 4.500 mAh com carregamento rápido de 67W. Já o processador é um Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, que funciona com 8 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento.

Xiaomi 13

Xiaomi 13 "normal" tem processador poderoso e recursos avançados — Foto: Reprodução/Xiaomi

O Xiaomi 13 conta com o Snapdragon 8 Gen 2, o processador mais poderoso da Qualcomm atualmente. Para multitarefa, o aparelho dispõe de duas versões: uma com 8 GB e outra com 12 GB de memória RAM. Já o armazenamento interno é de até 512 GB, sem a possibilidade de expansão via microSD.

Por dentro, o celular conta com bateria de 4.500 mAh. De acordo com a fabricante, o valor é suficiente para até 14 horas de uso constante “de um usuário típico”. Ele também tem suporte para carregamento rápido de 67W e 50W.

Sobre câmeras, na traseira o modelo tem um módulo triplo com sensor principal de 50 MP com tecnologia da Leica. Já a câmera frontal tem 32 MP. Sobre a parte frontal, há uma tela de tecnologia AMOLED de 6,36 polegadas, com resolução Full HD+, taxa de atualização adaptável de 120Hz e brilho máximo de 1900 nits. Tecnologias como HDR10+ e Dolby Pro Vision estão presentes.

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro é o modelo mais avançado da nova geração — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Xiaomi 13 Pro é o carro-chefe da companhia. Ele repete o mesmo processador Snapdragon 8 Gen 2 do Xiaomi 13 convencional, mas apresenta recursos mais avançados. Um exemplo está no conjunto de câmeras traseiras, cujos três sensores tem 50 MP de resolução. Além disso, a opção máxima de armazenamento é de 512 GB, do tipo UFS 4.0 – uma tecnologia mais rápida. Há versões com RAM de 8 GB e de 12 GB.

A tela do Xiaomi 13 Pro também é a maior da linha. São 6,73 polegadas de display AMOLED com resolução WQHD+ (3200 x 1440p), taxa de atualização adaptável de até 120 Hz e brilho máximo de 1900 nits.

