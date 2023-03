Xiaomi anuncia óculos para usuários vivenciarem a realidade aumentada

Depois dos celulares , agora a Xiaomi aposta na realidade aumentada (AR) com o anúncio de um dispositivo tecnológico que traz o formato de óculos – bastante estilosos, por sinal. O Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition se conecta ao telefone do usuário sem a necessidade de fios, apenas com a tecnologia Near Field Communication, conhecida como NFC .

Com design familiar, o aparelho traz hastes largas e uma estrutura semelhante a um óculos de sol. A composição interna, no entanto, substitui as famosas baterias de íon-lítio pelo ânodo de silício-oxigênio – o que resulta em um produto final mais leve em comparação com concorrentes, já que ele totaliza cerca de 126 gramas. O anúncio ocorreu nesta segunda (27).

2 de 2 Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition é o óculos de realidade aumentada da gigante chinesa — Foto: Divulgação/Xiaomi Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition é o óculos de realidade aumentada da gigante chinesa — Foto: Divulgação/Xiaomi

Depois de anunciar produtos diferenciados, como um walkie talkie, chegou a vez da Xiaomi apresentar o que tem desenvolvido em termos de AR. O Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition traz aspectos interessantes, como o rastreamento manual. A tecnologia permite ao dispositivo entender o movimento das mãos e executar tarefas de acordo com as coordenadas.

Na prática, a identificação do movimento manual permite folhear páginas, selecionar e mover caixas de texto e até mesmo pressionar botões virtuais. A implementação de uma ferramenta de reconhecimento de contexto otimiza ainda mais a usabilidade dos óculos. Assim, se um ambiente contar com uma lâmpada inteligente, por exemplo, o vestível pode acendê-la ou apagá-la à distância, com a criação de um interruptor.

Além das funcionalidades oferecidas pelos óculos, vale destacar também a construção deles. A estrutura conta com lentes micro-LED, com brilho de até 1.200 nits, e também com uma camada de vidro eletrocrômico. Enquanto a primeira característica garante a emissão de imagens, a segunda ajuda a escurecer as lentes sob comando do usuário.

Quem viabiliza as atividades desempenhadas é o Snapdragon XR2 Gen 1, chip da Qualcomm que integra a composição de diversos óculos de Realidade Aumentada apresentados até então.

Apesar de ter sido anunciado durante o evento desta segunda-feira, o Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition não conta com perspectiva de lançamento, tampouco previsão de disponibilidade ao mercado. Por ora, ele é ainda apenas uma projeção e, se for viável, a empresa pode anunciar sua venda futuramente.

Confira abaixo o vídeo oficial divulgado pela Xiaomi