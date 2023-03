Xiaomi lança liquidificador inteligente com tela OLED no Brasil

A Xiaomi lançou no Brasil, na terça-feira (28), um liquidificador inteligente que possui tela OLED, conexão Wi-Fi para utilização com app para celular e funções inteligentes para agendamento e outras tarefas. O produto vem com função de aquecimento, oito lâminas com corte multiangular, além de copo de vidro, e está disponível no site oficial e nas lojas e quiosques da fabricante pelo preço sugerido de R$ 1.899, somente na cor branca.