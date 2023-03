You, série da Netflix, é renovada para a quinta e última temporada

A Netflix anunciou a renovação da série You para a quinta temporada, nesta sexta-feira (24) em seu Twitter . Essa também será a última season do thriller da Warner Bros e seu lançamento está previsto para 2024, ainda sem uma data exata definida. Vale ressaltar que, de acordo com os produtores executivos Greg Berlanti e Sarah Schechter, desde o princípio a intenção era que a história protagonizada pelo serial killer Joe Goldberg (Penn Badgley) fosse contada em um total de cinco temporadas.

Em relação ao enredo, ainda não se sabe tantos detalhes a respeito. Após a série ter como foco a cidade de Londres na temporada anterior, é esperado que Goldberg retorne para onde tudo começou, Nova Iorque, nos últimos capítulos do thriller. Dessa vez, ele estará acompanhado pela viúva rica Kate, com quem começou a se relacionar na capital da Inglaterra.

Desde o começo, You vem sendo um dos principais nomes da Netflix. Ao longo de suas três primeiras temporadas, notou-se um contínuo aumento da audiência, atingindo números muito altos de horas assistidas. Em relação à quarta temporada, ela foi lançada em duas partes, uma no dia 9 de fevereiro de 2023 e a outra no dia 9 de março de 2023. Novamente, You foi um sucesso, chegando a estar no Top 10 de séries mais assistidas em 90 países.

Sera Gamble deixa a função de showrunner

A produção de You também teve uma mudança nos bastidores, com a saída de Sera Gamble do papel de showrunner, função essa que ela realizou em todas as quatro temporadas. Com vontade de se envolver em outros projetos, ela derá lugar aos produtores executivos Michael Foley e Justin W. Lo, que já estavam envolvidos na série desta e primeira e a segunda temporada, respectivamente.

A saída de Gamble contou com alguns pronunciamentos da equipe. Entre eles, estão os comentários dos produtores Greg Berlanti e Sarah Schechter, que a consideraram como a mais brilhante escritora e parceira. Gamble também comentou a respeito do quão honroso e divertido foi trabalhar com toda a equipe de You e que está bastante ansiosa para assistir aos últimos episódios e conferir a conclusão da série em 2024 .