YouTuber gasta R$ 120 mil e compra todos os jogos de Nintendo Wii U e 3DS

O YouTuber Jirard Khalil, do canal The Completionist, publicou um vídeo no qual anunciou que adquiriu todos os jogos do Nintendo Wii U e Nintendo 3DS . A ação, que lhe custou US$ 22.791 (cerca de R$ 120 mil), foi realizada para preservar os títulos antes das lojas digitais encerrarem seus serviços em 27 de março, quando muitos dos games poderão deixar de existir. A coleção está em um Nintendo Wii U com 3 HDs externos e um Nintendo 3DS com 4 cartões SD, e será doada para o projeto de preservação Video Game History Foundation. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o caso.

Nintendo 3DS e Nintendo Wii U terão suas lojas digitais fechadas em 27 de março — Foto: TechTudo

Segundo o vídeo postado por Jirard, o processo foi mais difícil do que o esperado. Foram necessários 328 dias para conseguir comprar todos os títulos, totalizando 866 de Nintendo Wii U e 1.547 de Nintendo 3DS. A lista inclui games do DSi Ware (disponíveis apenas para Nintendo DSi), do Virtual Console, da Nintendo, e até DLCs.

De acordo com o youtuber, alguns dos jogos não puderam ser comprados, pois algumas produtoras não renovaram licenças ao saberem que as lojas online seriam encerradas. Assim, a coleção montada chegou a 1,2 Terabytes no Wii U e 267 Gigabytes no 3DS (ou 2.136.689 blocos do portátil).

Compre cartão-presente para o Nintendo Switch e adquira jogos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey — Foto: Reprodução/Nintendo

A equipe do canal The Completionist ainda encontrou outros gargalos pelo caminho, como proteções de segurança. Para evitar problemas com bancos, o grupo usou cartões de presente -- mais precisamente, 464 cartões do eShop. Mesmo após adquirir os gift cards, eles precisaram enfrentar limites da própria loja da Nintendo, que permitia no máximo US$ 250 (em torno de R$ 1.316) na carteira virtual e limitava a quantidade de compras diárias.

Houveram também limitações de hardware, como do Nintendo Wii U, que só mantinha 300 jogos instalados ao mesmo tempo; ou do Nintendo 3DS, cujos jogos do DSi Ware eram sempre baixados para a memória interna do aparelho.

Talvez o maior entrave tenha sido a compra de DLCs no Nintendo 3DS, que é realizada dentro dos jogos e não na loja. Para comprá-los, foi necessário abrir os jogos e, em alguns casos, completar parte da campanha para liberar a DLC. New Super Mario Bros. 2, por exemplo, apenas permite comprar a expansão após vencer o primeiro mundo, enquanto Professor Layton vs Phoenix Wright Ace Attorney só libera a opção após terminar a campanha principal -- cuja duração é estimada em 24 horas.

A empreitada visa trazer mais atenção para a preservação de videogames, já que a possibilidade de que títulos e seus códigos-fonte desapareçam é constante. Para trazer atenção para isso, o canal The Completionist irá realizar o evento Preserve Play nos dias 15 e 16 de abril, quando será realizada a doação da coleção de Nintendo Wii U e Nintendo 3DS para a Video Game History Foundation.