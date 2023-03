Zelda: Tears of the Kingdom ganha trailer de gameplay; veja novidades

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom recebeu uma demonstração com mais de dez minutos de gameplay nesta terça-feira (28). O vídeo, exibido durante um showcase da Nintendo, mergulhou em detalhes das novas mecânicas do jogo, que é uma sequência do aclamado The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De acordo com o produtor Eiji Aonuma, o desenvolvimento do game já está concluído e ele segue com lançamento agendado para 12 de maio de 2023, somente no Nintendo Switch. Vale lembrar que o jogo já está em pré-venda no Brasil, saindo a R$ 357,99.