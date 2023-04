2ª temporada de Heartstopper ganha data de lançamento na Netflix

Heartstopper teve sua data de lançamento revelada pela Netflix nesta segunda-feira (24). O show está marcado para estrear na plataforma no dia 3 de agosto. O anúncio, feito por meio das redes sociais da plataforma, ainda traz um vídeo com o elenco nos bastidores da gravação da nova season. Lançada em 2022, a produção teen é um enorme sucesso e é uma adaptação da série de histórias em quadrinhos de Alice Oseman, publicada aqui no Brasil pela editora Seguinte.