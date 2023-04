2ª temporada de Sweet Tooth: veja estreia, trailer e o que esperar

A segunda temporada de Sweet Tooth tem data de lançamento marcada para chegar na Netflix . Nesta sexta-feira (27), os fãs da série de fantasia distópica poderão ver a continuação da jornada do menino cervo Gus. No trailer divulgado pela plataforma, o protagonista quer saber mais sobre sua origem, além de proteger seus amigos. Junto com o retorno de Christian Convery (O Urso do Pó Branco) no papel principal, o elenco infantil já visto na primeira temporada está de volta.

O título tem produção executiva do casal Robert Downey Jr. (o Tony Stark do MCU) e Susan Downey (produtora de Sherlock Holmes). O seriado da Netflix é uma adaptação da franquia homônima de HQs da DC Comics criada por Jeff Lemire. Se você é fã de Sweet Tooth e está na expectativa para saber o que promete a nova temporada, confira tudo o que você precisa saber a seguir.

2 de 5 Gus está na mira do vilão General Steven Abbot na nova temporada de Sweet Tooth — Foto: Divulgação/Netflix Gus está na mira do vilão General Steven Abbot na nova temporada de Sweet Tooth — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Sweet Tooth

Em um futuro distópico, a humanidade sucumbe perante a uma praga global conhecida como "Flagelo", de origem desconhecida. A pandemia causa um momento catastrófico na civilização conhecido como "Grande Esfacelamento", onde o nascimento de criaturas híbridas entre humanos e animais ocorre simultaneamente. No meio desses novos seres está Gus (Convery), um menino meio humano meio cervo que sabe pouco sobre seu passado.

Depois de partir da cabana onde vivia com o pai, Gus encontra em sua jornada Tommy Jepperd (Nonso Anozie), um caminhante de poucas palavras que, antes do Flagelo, foi um famoso jogador de futebol americano. É ele que apelida o jovem como "Dente Doce", por conta da sua obsessão por comidas açucaradas. Já Jepperd recebe de Gus o apelido de "Grandão", devido a sua corpulência.

Durante a jornada, os dois encontram outras crianças com a mesma condição de hibridismo. É o caso de Wendy (Naledi Murray), uma garota híbrida com porco que vive em Preserve, santuário para outras pessoas com a mesma condição. No entanto, as crianças híbridas são alvo de hostilidade de um grupo chamado Últimos Homens, liderados pelo Abbot (Neil Sandilands). O general caça os híbridos pois acredita que eles são responsáveis pelo Flagelo.

O que esperar da segunda temporada?

Logo no início do trailer, vemos a cientista Birdie (Seimetz) no laboratório onde nasceu Gus, prometendo encontrá-lo futuramente. No entanto, ela é perseguida e, em seguida, vemos o menino cervo capturado por General Abbot. O vilão busca uma cura para o Flagelo, que será possível usando como cobaias as crianças híbridas, como Gus. Além do protagonista, ele mantém aprisionados outros garotos e o cientista Aditya Singh (Adeel Akhtar).

Junto com a pressão do líder dos Últimos Homens, Dr. Singh acelera suas pesquisas para encontrar uma cura para a esposa, Rani (Aliza Vellani), que está infectada. Mesmo disposto a ajudar o cientista, Gus escapa e lidera uma revolta dos híbridos contra Abbot. O protagonista parte em uma jornada para saber mais sobre suas origens e o que aconteceu com Birdie durante o começo do Grande Esfacelamento.

Outro grande protagonista nesta nova saga é Jepperd, que parte no resgate das crianças ao lado de Aimee (Dania Ramirez), criadora do Preserve. No trailer, é visto que ele está com o braço machucado, resultado de um tiro que sofreu por um dos homens de Abbot. A aliada dos híbridos e líder do Exército Animal, Becky (Stefania LaVie Owen), também marca presença na segunda temporada.

Elenco e equipe técnica

Assim como o elenco original, citado na tabela abaixo, a parte criativa do show também está de volta. Jim Mickle e Beth Schwartz atuam novamente como showrunners, bem como estão na produção executiva e roteiro de alguns dos episódios. Na nova temporada, foram confirmados oito episódios.

Lista de personagens e atores Atores Personagem Christian Convery Gus Nonso Anozie Tommy Jepperd Adeel Akhtar Dr. Singh Stefania LaVie Owen Bear Dania Ramirez Aimee Eden Aliza Vellani Rani Singh Neil Sandilands General Abbot Naledi Murray Wendy Will Forte Pubba/Paba Marlon Williams Johnny Abbot Christopher Sean Cooper Jr. Teddy Amy Seimetz Birdie Yonas Kibreab Finn James Brolin Narrador

Entre os novos atores e atrizes da season dois, estão presentes Marlon Williams (Nasce uma Estrela) como Johnny Abbot, Amie Donald (M3gan) como Maya Monkey, Kiri-Rose Kendall (Holly Wood) como Twyla, Nigel Godfrey (Xena: A Princesa Guerreira) como Herb, Caden Dragomer (9-1-1: Lone Star) como Earl, Craig Hall (King Kong) como Marlin, Sean Cooper Jr. (estreante) como Teddy Turtle, Yonas Kibreab (Obi-Wan Kenobi) como Finn Fox e Erroll Shand (Meu Monstro de Estimação) como Rufus.

Antes do lançamento do trailer, houve um vazamento de uma suposta tabela de elenco que mostrou novos personagens da HQ para a nova season. De acordo com o documento (via Rotten Tomatoes), estariam presentes Wally Walrus, um garoto híbrido com morsa que tem medo do escuro; Haley Mockingbird, uma menina híbrida de poucas palavras, mas habilidosa em mímica; e JoJo Cat, uma híbrida que apresenta mais características felinas do que humanas.

Confira o trailer da 2ª temporada de Sweet Tooth

