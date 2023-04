3ª temporada de The Witcher ganha data de lançamento e teaser

As aventuras de Geralt de Rivia (ainda interpretado por Henry Cavill) continuarão enquanto ele terá que proteger sua filha adotada Ciri (Freya Allan) de várias forças que desejam capturá-la, entre elas a "Caçada Selvagem" que fãs dos games podem reconhecer de The Witcher 3: Wild Hunt.

1 de 1 Geralt, interpretado por Henry Cavill, na terceira temporada de The Witcher — Foto: Divulgação/Netflix Geralt, interpretado por Henry Cavill, na terceira temporada de The Witcher — Foto: Divulgação/Netflix

Após os eventos das temporadas anteriores, Geralt se reencontra com a feiticeira Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) e juntos eles tentarão proteger Ciri, a "Criança Surpresa" que pode mudar o destino do mundo de The Witcher. Procurada pelos elfos, o império de Nilfgaard e pela Caçada Selvagem, Ciri não tem um lugar seguro para se esconder e Yennefer decide levá-la para a fortaleza de Aretuza, onde poderá ensiná-la sobre seus dons mágicos.

No entanto, esta decisão coloca a jovem no meio de um campo de batalha de corrupção política, magia e traição. Segundo as primeiras imagens divulgadas pela Netflix o bardo Jaskier (Joey Batey), cuja amizade com Geralt foi abalada na última temporada, também irá retornar.

Sucesso multiplataforma

The Witcher é uma série baseada nos livros do escritor polonês Andrzej Sapkowski, muito conhecida também pela franquia de jogos de videogame. A primeira e segunda temporada da série na Netflix fizeram grande sucesso como uma adaptação relativamente fiel, apesar de algumas liberdades criativas, e tiveram juntas mais de um bilhão de horas assistidas no serviço de streaming. No IMDb, a série conta com nota 8,1, enquanto no Rotten Tomatoes tem aprovação de 81% da crítica e 74% da audiência.

A terceira temporada será marcada como a última do ator Henry Cavill que deixará o manto do personagem. Uma quarta temporada já foi confirmada com o ator Liam Hemsworth no papel de Geralt de Rivia.