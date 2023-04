5 motivos para comprar um TV stick — e 5 para investir numa smart TV

As smart TVs já se tornaram parte essencial da rotina de muitos consumidores. Com o custo cada vez mais alto dos televisores, porém, os TV sticks têm se tornado uma alternativa mais em conta para quem deseja atualizar o seu aparelho sem precisar comprar um novo. A um preço cerca de três a quatro vezes menor, media centers em formato stick como o Chromecast com Google TV , o Fire TV Stick e o Roku Express prometem oferecer tudo que o usuário procura na hora de assistir à TV.

Por outro lado, investir em uma nova smart TV pode entregar mais comodidade e praticidade, além de facilitar a conexão com outros aparelhos por cabo, como consoles e PCs. Confira a lista que o TechTudo preparou com cinco motivos para comprar um TV stick e cinco para investir em uma smart TV, e entenda qual é a melhor escolha para você.

2 de 9 TV stick é um aparelho capaz de transformar qualquer display em smart por meio da conexão HDMI — Foto: Divulgação/Nokia TV stick é um aparelho capaz de transformar qualquer display em smart por meio da conexão HDMI — Foto: Divulgação/Nokia

MOTIVOS PARA COMPRAR UM TV STICK

1. Custo baixo

O investimento necessário para aquisição de um TV stick é baixo e permite ao usuário reaproveitar displays que já tenha em casa. Desde que tenha uma entrada HDMI, uma televisão antiga ou mesmo um monitor podem servir ser usados para assistir a filmes e séries por streaming com um TV stick.

Enquanto uma smart TV com recursos básicos custa pelo menos cerca de R$ 1.500 em oferta, os TV sticks mais avançados do mercado, como o Fire TV Stick 4K, da Amazon, podem ser encontrados por aproximadamente um terço desse valor. Desta forma, sem dúvidas o TV stick é uma alternativa muito mais acessível do que investir em um televisor novo.

3 de 9 Google TV é um sistema operacional presente nos Chromecasts mais recentes da fabricante — Foto: Divulgação/Google Google TV é um sistema operacional presente nos Chromecasts mais recentes da fabricante — Foto: Divulgação/Google

2. Variedade de sistemas operacionais

Existe uma infinidade de dispositivos capazes de transformar um display com entrada HDMI em uma smart TV. Em cada uma dessas opções, está disponível um sistema operacional distinto, que influencia bastante na experiência de uso de cada aparelho e torna o TV stick uma solução bastante versátil.

É possível, por exemplo, adquirir modelos de Chromecast mais antigos, que apenas fazem espelhamento de tela, ou equipamentos mais modernos do Google que já contam com sistema Android TV ou Google TV. Além deles, aparelhos como o Fire TV Stick, da Amazon, contam com conexão com a Alexa. Mais recente no mercado brasileiro, a marca Roku oferece diversas soluções com um sistema operacional próprio bastante intuitivo.

4 de 9 Amazon Fire TV Stick 4K é o tv stick mais recente da fabricante e pode ser transportado com facilidade — Foto: TechTudo Amazon Fire TV Stick 4K é o tv stick mais recente da fabricante e pode ser transportado com facilidade — Foto: TechTudo

3. Possibilidade de usar em vários displays

A portabilidade de um TV stick também é algo a se considerar. Normalmente, estes dispositivos têm um tamanho similar ao de um pen drive e vêm acompanhados de um pequeno controle. Portanto, podem ser facilmente transportados para qualquer lugar.

Com esta versatilidade, quem gosta de assistir a filmes e séries em viagens ou nos encontros familiares e com amigos deve se beneficiar da portabilidade dos TV sticks. Basta ter um display com entrada HDMI para curtir diversos conteúdos via streaming.

5 de 9 Controle do Fire TV Stick 4K — Foto: Divulgação/Amazon Controle do Fire TV Stick 4K — Foto: Divulgação/Amazon

4. Mais opções de conectividade

Os TV sticks tendem a apresentar mais opções de conexão do que as smart TVs. Apesar de smart TVs modernas já contarem com conectividade Wi-Fi, alguns modelos mais antigos, além de se conectarem apenas com bandas de 2,4 GHz, não apresentam o recurso de Bluetooth integrado, uma deficiência que pode ser driblada com um stick.

Os modelos mais recentes de TV sticks oferecem conectividade Wi-Fi dual band, de modo que é possível se conectar a redes de 2,4 e 5 GHz, e são compatíveis com Bluetooth, o que permite o pareamento do display com sistemas de som sem fio, como soundbars e home theaters, além de facilitar a conexão com celulares e notebooks.

6 de 9 Com integração com o assistente Google Home, o Chromecast com Google TV pode ser controlado pelo celular — Foto: Rafael Leite/TechTudo Com integração com o assistente Google Home, o Chromecast com Google TV pode ser controlado pelo celular — Foto: Rafael Leite/TechTudo

5. Integração com casa inteligente

A integração com dispositivos inteligentes é outro recurso que aparece em alguns modelos de smart TVs modernas, mas é mais presente — e mais em conta — em dispositivos como os TV sticks do Google e da Amazon.

Enquanto os Chromecast prometem integração com o Google Assistente, os dispositivos da Amazon oferecem integração com a Alexa. Para consumidores que investem em aparelhos para casas conectadas, este é um recurso interessante. Por meio dos assistentes, é possível controlar diversos dispositivos inteligentes diretamente do controle remoto do TV stick ou até por meio da voz.

MOTIVOS PARA COMPRAR UMA SMART TV

1. Tudo em um equipamento só

Uma smart TV moderna tende a oferecer basicamente tudo que o usuário precisa em um mesmo dispositivo. Nos modelos mais avançados, há também integração com assistentes virtuais, conectividade sem fios e, em alguns modelos premium, até consoles de games embutidos.

Além disso, TVs modernas contam com sistemas que são constantemente atualizados e apresentam novos recursos, sendo ainda uma alternativa mais intuitiva, uma vez que você só vai precisar conectar um dispositivo à rede.

7 de 9 Smart TVs concentram todos os recursos smart em um mesmo aparelho e podem ser mais intuitivas que TV sticks — Foto: Reprodução/Freepik Smart TVs concentram todos os recursos smart em um mesmo aparelho e podem ser mais intuitivas que TV sticks — Foto: Reprodução/Freepik

2. Facilidade de uso

Sem dúvidas, uma smart TV tende a ser muito mais fácil de usar do que um TV stick, principalmente para quem pretende utilizar uma rede cabeada. Uma vez que o cabo de rede foi conectado à TV, o acesso aos recursos online estará disponível, bastando configurar o acesso a serviços que exigem login.

Além do acesso aos serviços online, manter tudo em um único dispositivo vai facilitar na hora de configurar as opções de imagem, como brilho, contraste ou mesmo aspecto da tela, o que pode tornar a experiência mais imersiva e funcional.

3. Apenas um controle

Utilizar uma smart TV também vai permitir que você tenha acesso a todos os recursos em um único controle remoto, diferente do TV stick, no qual é preciso controlar o display e o sistema operacional de forma separada. Além disso, em muitos casos, não é necessário o uso de smartphones ou qualquer outro dispositivo para fazer a configuração ou pareamento de conteúdo na smart TV.

Inclusive, muitos controles modernos contam com mais funções, como compatibilidade com comandos de voz, modo de ponteiro (no qual o controle remoto vira uma espécie de mouse), além da possibilidade de ser usado como controle universal, dependendo da marca e compatibilidade com outros dispositivos do usuário.

8 de 9 Com portas livres, smart TVs facilitam a conexão com outros dispositivos, como consoles de videogame — Foto: Reprodução/Freepik - DCStudio Com portas livres, smart TVs facilitam a conexão com outros dispositivos, como consoles de videogame — Foto: Reprodução/Freepik - DCStudio

4. Conexões livres

Ter os recursos smart diretamente na TV libera as portas HDMI do aparelho para que outros dispositivos sejam alocados no televisor. Isso pode ser fundamental para quem precisa ter mais portas para conectar outros dispositivos como players, PC ou mesmo consoles de jogos.

Outra vantagem é que a TV é conectada a apenas uma tomada. Já alguns modelos de TV stick podem requerer uma conexão direta a uma fonte de energia para funcionar.

9 de 9 Smart TVs concentram todos os recursos em um único aparelho — Foto: Reprodução/Samsung Smart TVs concentram todos os recursos em um único aparelho — Foto: Reprodução/Samsung

5. Acesso simples à TV aberta

Apesar de já existirem muitas formas para assistir à TV diretamente da internet, o acesso à TV aberta diretamente de uma antena ainda é uma forma mais simples e, até mesmo cômoda, de assistir a telejornais, novelas e jogos de futebol.