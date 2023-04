6ª temporada de Black Mirror ganha previsão de lançamento e teaser

A sexta temporada de Black Mirror foi anunciada pela Netflix nesta quarta-feira (26) junto de um teaser, divulgado nas redes sociais do streaming. Na prévia é revelado que a nova season da série de ficção científica estreará em junho deste ano no catálogo, mas sem uma data definida ainda. A novidade é um alento para os fãs da produção britânica, que tem nota 8.8 no IMDb, visto que a sequência chegará à plataforma após quatro anos do lançamento da temporada 5.

Sem muitos detalhes divulgados ainda, inclusive sobre a quantidade de novos episódios, no teaser do seriado é possível ver que alguns nomes famosos estrelarão o projeto, com destaque para Aaron Paul (Breaking Bad), Salma Hayek (Gente Grande), Michael Cera (Juno), Rory Culkin (Pânico 4), Anjana Vasan (Killing Eve), Ben Barnes (Sombra e Ossos) e Danny Ramirez (Capitão América: Nova Ordem Mundial).

1 de 1 Nova temporada de Black Mirror ganha teaser e previsão de lançamento para junho de 2023 — Foto: Divulgação/Netflix Nova temporada de Black Mirror ganha teaser e previsão de lançamento para junho de 2023 — Foto: Divulgação/Netflix

Em relação a trama desta sexta temporada, os espectadores podem esperar episódios ainda mais sombrios, pois segundo o próprio teaser do projeto, esta season será “a mais imprevisível, inclassificável e inesperada até agora." O projeto de ficção científica traz episódios independentes, que têm em comum a temática de um futuro próximo onde a natureza humana e a tecnologia frequentemente se chocam em consequências perigosas e inesperadas.

Criada por Charlie Brooker, Black Mirror foi inicialmente transmitida pela emissora Channel 4, no Reino Unido, e posteriormente foi comprada pela Netflix. Popular entre os assinantes da plataforma, a produção é aclamada pelo público e a crítica especializada, tendo ganhado em 2012 o Emmy Awards na categoria de Melhor Filme/Minissérie da TV. No IMDb, a série conta com nota 8,8, com base em mais de 500 mil avaliações.

Com informações de CBR, Deadline e Netflix

