O ChatGPT é um chatbot de inteligência artificial desenvolvido pela empresa OpenAI . Apesar de contar com funções interessantes, como resumir textos e resolver cálculos matemáticos , o assistente virtual não conta com um aplicativo próprio. Entretanto, diversos apps disponíveis para iPhone ( iOS ) e Android que utilizam tecnologias iguais ou parecidas. Um exemplo é o Chatbot Pro, que, além de responder perguntas, também conta com uma ferramenta de reconhecimento de imagens e páginas da web.

Outra opção é o AI Smith, que se destaca por oferecer diferentes assistentes para cada uso, como escritor de e-mails e gerador de senhas, além de diversas outras opções. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com algumas alternativas que você precisa conhecer. Confira todos nas próximas linhas.

2 de 9 7 apps 'de ChatGPT' para você baixar hoje no seu celular — Foto: Divulgação/Pexels 7 apps 'de ChatGPT' para você baixar hoje no seu celular — Foto: Divulgação/Pexels

📝 É possível criar uma inteligência artificial em casa? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. AI Chat: AI Smith Open Chatbot

O AI Smith está disponível para celulares iPhone (iOS) e utiliza o API do próprio ChatGPT. Um dos seus recursos mais interessantes são os assistentes: o aplicativo oferece diferentes “personalidades” de robôs, como escritor de e-mails, comediante e gerador de senhas. Por isso, ele pode ser uma boa opção para quem deseja empregar uma função mais específica para o app.

Na versão gratuita, é possível fazer até cinco perguntas diárias ao bot. Já os planos pagos permitem fazer perguntas ilimitadas, além de acessar a versão GPT 4, usar comandos de voz e ter uma experiência sem anúncios. O pacote vitalício custa R$ 399,90, o mensal, R$ 49,90, e o semanal, R$ 39,90.

Para começar a fazer perguntas, toque no ícone de chat no canto inferior direito da tela. O aplicativo abrirá a janela de bate-papo. Para escolher um dos assistentes, clique no ícone de “home”, no canto inferior esquerdo. Em seguida, basta escolher uma das opções disponíveis e começar a conversar. Vale ressaltar que o app só está disponível em inglês, mas é possível pedir ao bot para conversar em português.

3 de 9 AI Smith conta com diversas opções de assistentes — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire AI Smith conta com diversas opções de assistentes — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

2. IA Assistente: Chatbot GPT

Outro opção disponível apenas para sistemas iOS é o IA Assistente. Na sua versão gratuita, o único recurso disponível é o chat. Já usuários premium têm acesso ao criador de imagens, aos recursos de escrever e-mails, guia médico e de educação, além de uma experiência sem anúncios. O plano semanal custa R$ 39,90; o mensal, R$ 99,90; e o anual, R$ 299,90.

O aplicativo oferece versão em português e tem uma interface bem simples. Para começar a conversar com a IA, basta tocar no box de texto na tela inicial. Para acessar o gerador de imagens, vá em "artista" e descreva a imagem desejada a ser criada pelo bot.

4 de 9 Usuários podem criar imagens com o IA Assistente — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Usuários podem criar imagens com o IA Assistente — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

3. Genie - ChatGPT AI Chatbot

Disponível para iPhone (iOS) e Android, o Genie pode responder perguntas, reconhecer imagens e resumir arquivos em PDF. Além disso, o app conta com "categorias" que podem facilitar seu uso. É possível, por exemplo, usar a função artista, que compõe músicas e poemas. Já a função pessoal escreve textos de aniversários e pedidos de desculpas, por exemplo,

Esses recursos, no entanto, estão limitados a dez interações diárias. Para ter acesso a respostas ilimitadas e ao modelo mais avançado da API do ChatGPT, é necessário fazer uma assinatura. Com três dias grátis, o plano semanal custa R$ 24,99. Já o anual custa R$ 204,99.

Devido à sua interface em português, o Genie é de fácil usabilidade. Toque na opção "Bate papo", no canto inferior esquerdo, para começar a conversar ou escanear imagens. O app já sugere algumas opções de perguntas que podem ser interessantes. Para navegar entre as categorias, vá na opção "Explorar", no centro inferior da tela.

5 de 9 Genie permite fazer até 10 perguntas por dia — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Genie permite fazer até 10 perguntas por dia — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

4. Bing - Seu copiloto de IA

Desenvolvido pela Microsoft, o Bing oferece, além do chatbot, seu próprio buscador da web. Portanto, além de responder perguntas com a IA, o aplicativo também permite fazer pesquisas na Internet, ler notícias, ver a previsão do tempo e até mesmo usar um tradutor. O app está disponível para iPhone (iOS) e Android e é baseado no API do ChatGPT original. Todos os seus recursos são gratuitos, e é possível fazer até 20 perguntas por vez ao bot. Atingido o limite, basta limpar a conversa para voltar a conversar.

Na tela inicial do aplicativo, toque no ícone central na parte inferior da interface para começar a conversar com a IA. Com a janela de chat aberta, os usuários poderão escolher entre um estilo de conversa mais criativo, mais equilibrado ou mais preciso. Para limpar o histórico, basta tocar no símbolo de vassoura no canto inferior esquerdo.

6 de 9 Bing: buscador da Microsoft oferece serviço de chatbot — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Bing: buscador da Microsoft oferece serviço de chatbot — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

5. ChatSonic: Super ChatGPT App

Disponível para celulares iPhone (iOS) e Android, o ChatSonic se destaca por oferecer todos os seus recursos de forma gratuita. Além de responder perguntas, a IA também pode gerar imagens, ouvir comandos de voz e guardar um histórico das suas conversas. Outra funcionalidade interessante do app são os avatares personalizados. Com eles, o bot pode "assumir" diferentes personalidades, como a de conselheiro amoroso, de filósofo, e de personal trainer, por exemplo.

A versão gratuita, no entanto, só dá acesso à 10 mil palavras de respostas por mês. O aplicativo conta quatro opções de pacotes pagos, que dão acesso à 40 mil, 100 mil, 250 mil e 500 mil palavras mensais. Cada um deles custa, por mês, respectivamente, R$ 51, R$ 105, R$ 246 e R$ 520. O app tem uma interface simples e, para começar a usá-lo, basta digitar um comando no box de texto na tela inicial. Caso queira mudar a personalidade da IA, toque em "Personality" no canto superior esquerdo da tela para escolher uma das opções disponíveis.

7 de 9 ChatSonic é opção gratuita para iPhone e Android — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire ChatSonic é opção gratuita para iPhone e Android — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

6. Chatbot - GPT AI Chat, Ask AI

O Chatbot - GPT promete ser a inteligência artificial mais avançada do mundo. Disponível para celulares Android, o app oferece respostas ilimitadas tanto para usuários gratuitos quanto para assinantes. Na versão premium, no entanto, é possível salvar as conversas em um histórico e usar a ferramenta de reconhecimento de imagens e páginas da web.

Outro recurso pago são as funções que permitem criar uma espécie de personalidade para o assistente. Caso você queira, por exemplo, aprender inglês com o Chatbot, basta selecionar a função “professor de idiomas ". Assim, a IA irá “incorporar” o personagem e responder suas dúvidas de forma mais direcionada. A assinatura semanal custa R$ 25,99 reais; a mensal, R$ 51,99; e a anual, R$ 309,99.

Na tela inicial do aplicativo, toque em “fazer pergunta” para começar a utilizar o bot. A função de bate-papo está disponível apenas para assinantes. Caso queira usar o reconhecimento de imagens, é só clicar no ícone de foto, na parte inferior do app. É possível reconhecer pessoas, animais, plantas e páginas da web. Para habilitar as funções, toque no ícone na parte inferior direita do app. Você pode selecionar uma função pré-existente ou criar e descrever uma nova.

8 de 9 Chatbot: app permite designar função à IA — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Chatbot: app permite designar função à IA — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

7. Nova - ChatGPT AI Chatbot

Disponível apenas para dispositivos Android, o Nova conta com um recurso de créditos para contabilizar as perguntas. Cada pergunta custa um crédito e é possível usar até três deles por dia de forma gratuita. Assim como as opções anteriores, o app também oferece uma versão paga, que dá direito ao GPT4, conversas ilimitadas, scanner de textos com a câmera e uma experiência sem anúncios.

O plano semanal oferece 3 dias grátis e depois cobra uma assinatura de R$ 24,99. Já o plano anual custa R$ 149,99. Um diferencial do app é a possibilidade de navegar por categorias e usar prompts pré existentes. Na categoria “Ideias criativas", por exemplo, é possível pedir ao bot para gerar nomes, dar conselhos de relacionamento e até criar posts de trabalho.

Para começar a fazer perguntas, é só digitar no box de texto na tela inicial. Caso você queira explorar entre as categorias disponíveis, basta ir em “Explore”, no canto inferior esquerdo. As categorias disponíveis são "Viagem e exploração”, “Ideias criativas”, “Ciências e aprendizado” e “Beleza e estilo de vida". Vale ressaltar que, apesar de todos os comandos prontos estarem em inglês, assim como a interface do aplicativo, é possível pedir ao bot para falar em português.

9 de 9 Nova conta com diversas opções de categorias para facilitar o uso — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Nova conta com diversas opções de categorias para facilitar o uso — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Veja também: como usar o ChatGPT no seu celular sem instalar aplicativos