9 truques úteis de apps do Google que você deveria conhecer hoje

Aplicativos do Google têm diversos recursos úteis que ajudam em ações cotidianas. Disponíveis para Android e iPhone ( iOS ), apps como o Google Lens , Gmail e até mesmo o próprio buscador permitem fazer buscas dinâmicas, combinando texto e imagens, além de conectar contas de outras provedoras diretamente na caixa de e-mails do Google, entre outras coisas. O TechTudo reuniu nove truques incrivelmente úteis de aplicativos do Google que você deveria testar hoje. Veja, nas próximas linhas, quais são eles e como usá-los.

1 de 9 9 truques úteis de apps do Google que você deveria testar hoje — Foto: Getty Images/Chesnot 9 truques úteis de apps do Google que você deveria testar hoje — Foto: Getty Images/Chesnot

📝 Shein: o que significa a garantia de frete R$0,00? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Pesquisar por música murmurando pelo app do Google

O aplicativo do Google permite que usuários descubram músicas apenas murmurando o ritmo delas. O recurso faz a pesquisa rapidamente e entrega resultados de trechos de filmes e canções apenas pelo reconhecimento do instrumental.

Para ter acesso à ferramenta, basta abrir o aplicativo do Google e selecionar o ícone de microfone, localizado no espaço central da tela. Após isso, clique em “Pesquisar uma música” e cante ou cantarole parte dela.

2 de 9 Pesquisa de músicas através do aplicativo do Google — Foto: Marcela Franco/TechTudo Pesquisa de músicas através do aplicativo do Google — Foto: Marcela Franco/TechTudo

2. Tradução automática no Google Chrome

Procurar por informações em sites em outros idiomas é algo bastante comum no dia a dia. Porém, nem sempre o usuário domina a língua estrangeira, mas o que pouca gente sabe é que um atalho do Google Chrome pode ajudar nisso. Em passos rápidos, ele traduz todo o texto de forma automática no celular.

Após acessar uma página em outro idioma, toque nos três pontinhos, localizados no canto superior direito da tela, arraste para baixo e selecione a opção “Traduzir...”. Automaticamente, o navegador irá exibir uma aba na parte inferior da tela, com a opção “Português”. Caso queira outro idioma, basta tocar nos três pontos do campo inferior e, logo após, apertar em “Mais idiomas”.

3 de 9 Função de tradução automática pelo aplicativo do Google Chrome — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Função de tradução automática pelo aplicativo do Google Chrome — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

3. Multisearch pelo Google Lens

O Multisearch do Google é uma ferramenta de pesquisa que está integrada ao Google Lens, e que usa inteligência artificial para reconhecer fotos e textos ao mesmo tempo. O recurso torna fácil atividades como traduções, busca por produtos e até mesmo resolução de exercícios escolares.

Para utilizar a pesquisa múltipla, é necessário abrir o app do Google no celular e, ao lado da opção “Digitar um URL ou pesquisar”, clicar no ícone de câmera. Depois disso, selecione uma imagem da galeria ou toque no ícone de lupa para tirar uma nova foto. A inteligência artificial do Google oferece em seguida resultados da busca nas opções de “Lugares” ou “Jantar”, por exemplo, com imagens similares e itens relacionados à imagem principal.

4 de 9 Saiba usar o multisearch do Google — Foto: Divulgação/Google Saiba usar o multisearch do Google — Foto: Divulgação/Google

4. Esconder fotos no Google Fotos

É possível esconder fotos e vídeos no Google Fotos. A medida impede que outras pessoas tenham acesso a arquivos confidenciais, já que apenas a pessoa que sabe o código de bloqueio de tela pode desbloquear a pasta protegida. A funcionalidade está disponível no Android 6 ou superior.

Para fazer isso, abra o app, clique em “Biblioteca” e depois em “Gerenciamento”. Em seguida, procure pela opção “Pasta trancada”. Basta seguir as instruções para terminar a configuração do recurso. Já para mover fotos ou vídeos, selecione o arquivo e, no canto superior, aperte nos três pontinhos. Em seguida, toque em “Mover para pasta trancada” e confirme novamente, clicando em “Mover”, para concluir a transferência.

5. Encontrar postos mais baratos com o Maps

É possível encontrar postos de gasolina com preços mais em conta usando um recurso disponível no Google Maps. A função é útil para a hora de abastecer e economizar. Informações de endereço, horário de funcionamento, telefone da empresa e preço da gasolina também podem ser encontrados facilmente pelo app.

Após abrir o aplicativo, realize uma busca por postos digitando “Postos de gasolina em + Localização desejada”, e tenha acesso a informações do estabelecimento. A pesquisa pode ser refinada com filtros, como o de distância e postos abertos no momento. Com o aplicativo aberto na tela inicial, a ação também pode ser feita rolando o menu abaixo do campo de pesquisa até a opção “Gasolina”.

5 de 9 Aplicativo Google Maps disponibiliza aos seus usuários um mecanismo simples de busca por postos de gasolinas — Foto: Marcela Franco/TechTudo Aplicativo Google Maps disponibiliza aos seus usuários um mecanismo simples de busca por postos de gasolinas — Foto: Marcela Franco/TechTudo

6. Lembrar onde estacionou com o Maps

Um recurso interessante e pouco conhecido disponível pelo Google Maps pode auxiliar na hora de encontrar o local onde se estacionou um veículo. A funcionalidade é uma boa para quem costuma ter dificuldade de encontrar o carro após estacioná-lo.

Para fazer o procedimento, abra o Maps e toque no ícone azul, que mostra a localização exata do usuário naquele momento. Na aba de informações no aplicativo, busque e selecione a opção “Salvar estacionamento”. Depois disso, será possível visualizar um marcador com a informação “Você estacionou aqui”. Na volta, abra o aplicativo novamente, vá até a área salva e pressione “Iniciar” para ter acesso ao trajeto.

6 de 9 Recurso do Google Maps desconhecido pelos internautas ajuda na hora de encontrar local onde o veículo foi estacionado — Foto: TechTudo/Luciana Maline Recurso do Google Maps desconhecido pelos internautas ajuda na hora de encontrar local onde o veículo foi estacionado — Foto: TechTudo/Luciana Maline

7. Colocar avisos de uso no YouTube

Se você costuma perder muito tempo no YouTube, saiba que é possível usar uma função nativa do app para evitar isso. O aplicativo permite receber lembretes sugerindo uma pausa na plataforma. Essa funcionalidade está disponível desde 2018.

Para usá-la, dentro do seu perfil no YouTube, clique em “Configurações”. Em seguida, toque sobre a opção “Geral”. Ali, ative o lembrete para fazer uma pausa ou o para hora de dormir, e adapte a sua frequência. Para confirmar o procedimento, basta clicar em “OK”.

7 de 9 Adição de avisos no YouTube são interessantes, por exemplo, para controlar tempo usado no app — Foto: Divulgação/Pexels Adição de avisos no YouTube são interessantes, por exemplo, para controlar tempo usado no app — Foto: Divulgação/Pexels

8. Inserir GIFs em e-mails no Gmail

Os GIFs também podem ser inseridos no corpo de e-mail do Gmail, tornando as mensagens mais interativas e com animações. No caso de aparelhos iPhone (iOS), é possível que o usuário copie a animação de outros aplicativos, a exemplo do WhatsApp, e cole diretamente na mensagem.

Porém, no caso dos dispositivos Android, a inserção de GIFs pode ocorrer com o teclado Gboard dentro das mensagens. Basta procurar o que melhor se adequa com a mensagem. O procedimento do teclado também pode ser aplicado nos dispositivos iOS, embora o sistema operacional consiga adicionar a animação de maneira mais prática.

8 de 9 É possível adicionar GIFs em e-mails do Gmail — Foto: Paulo Alves/TechTudo É possível adicionar GIFs em e-mails do Gmail — Foto: Paulo Alves/TechTudo

9. Receber e-mails de outras provedoras no Gmail

O aplicativo do Gmail também tem a função de sincronizar contas com outras plataformas, como o Outlook, Yahoo e iCloud. A ação pode beneficiar os usuários, pois descarta a necessidade de ter baixados no dispositivo diversos aplicativos de e-mail.

Para ativar a função, abra o aplicativo do Gmail e acesse o menu lateral esquerdo do app com um clique na seta ao lado do endereço de e-mail. Depois disso, toque em “Gerenciar contas” e, em seguida, “Adicionar conta”. Por fim, uma lista com serviços de e-mail será apresentada e é preciso escolher o desejado, com a adição de login e senha.

9 de 9 Aplicativo do Gmail no celular tem função que permite receber e-mail de outras provedoras — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Aplicativo do Gmail no celular tem função que permite receber e-mail de outras provedoras — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Com informações de Google

Veja ainda: Como enviar imagens em alta qualidade pelo WhatsApp