Acer anuncia notebooks gamer com chips Intel de 13ª geração

A Acer apresentou, nesta quinta-feira (20), novos notebooks e desktops gamer . As máquinas são de alto desempenho e trarão os processadores Intel de 13ª geração . Os modelos devem chegar ao mercado norte americano em maio de 2023 por valores a partir de US$ 1.499, ou R$ 7.563,95 em conversão direta sem considerar impostos. Com componentes de ponta, os notebooks e PCs contam ainda com placas de vídeo da Nvidia de série RTX 40 e prometem alta performance para jogos ou produtividade avançada.

Os modelos também oferecem telas com taxas de atualização extremas, além de opções de armazenamento de alto desempenho e suporte a recursos modernos como Ray Tracing. Confira, nas linhas abaixo, mais informações sobre cada um dos novos modelos de notebook gamer anunciados pela Acer.

1 de 4 Predator Triton 17 X é um novo modelo de notebook gamer da Acer que conta com suporte à tecnologia Ray Tracing — Foto: Divulgação/Acer Predator Triton 17 X é um novo modelo de notebook gamer da Acer que conta com suporte à tecnologia Ray Tracing — Foto: Divulgação/Acer

Predator Triton 17 X (PTX17-71)

Dos itens anunciados, o modelo mais avançado é o Predator Triton 17 X. Com 17 polegadas, o notebook é grande e promete agradar quem busca o máximo de desempenho em jogos. Seu design premium apresenta um acabamento metálico em um chassi monobloco polido que conta com o logotipo gravado em RGB.

Equipado com o processador Intel Core i9 13900HX de 24 núcleos com frequências de até 5,4 GHz, um dos chips mais avançados da fabricante, o Predator Triton 17 X deve garantir alto desempenho para diversos tipos de uso. Com GPU Nvidia RTX 4090, uma das soluções mais avançadas do mercado, o notebook deve agradar aos gamers, já que conta com suporte a recursos como Ray Tracing e DLSS.

O display apresenta proporção de 16:10 e tem tecnologia mini LED. Sua taxa de atualização pode chegar a 250 Hz, o que torna o dispositivo ideal também para a prática de esports. Sem abrir mão de qualidade de imagem, a tela também conta com suporte a HDR, o que deve proporcionar cores mais vivas e mais contraste. Quanto à conectividade, o modelo oferece suporte ao Wi-Fi 6E, porta Thunderbolt 4, leitor de cartões 7.0, que promete velocidades de leitura de até 985 MB/s, e carregador de 100 W.

O modelo chega ao mercado norte americano em maio por valores a partir de US$ 3.799, ou R$ 19.169,75 sem considerar impostos na cotação atual.

2 de 4 Predator Helios Neo 16 PHN16-71 é um notebook gamer avançado equipado com a GPU RTX 4070 da Nvidia — Foto: Divulgação/Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71 é um notebook gamer avançado equipado com a GPU RTX 4070 da Nvidia — Foto: Divulgação/Acer

Predator Helios Neo 16 PHN16-71

Já o Predator Helios Neo 16 é um notebook que, apesar da proposta avançada, chega ao mercado sendo uma alternativa um pouco mais em conta. O modelo também conta com processadores Intel Core de 13ª geração e pode ser equipado com até 32 GB de memória RAM DDR5, o que sem dúvida deve oferecer desempenho de sobra para jogos modernos.

O sistema conta ainda com armazenamento de até 2 TB em SSD, o que tende a proporcionar muito mais velocidade para o boot do sistema, ou mesmo para execução de softwares e jogos. A placa de vídeo que equipa o notebook é a RTX 4070, de modo que também é uma solução capaz de oferecer suporte às tecnologias mais recentes da linha RTX da Nvidia.

O notebook gamer tem um display de 16 polegadas IPS, com taxa de atualização de 165 Hz e suporte à tecnologia G-Sync. O Predator Helios Neo 16 deve chegar ao mercado norte americano e europeu em maio por valores a partir dos US$ 1.199, o que equivale a cerca de R$ 6.050,15 sem considerar impostos na cotação atual.

3 de 4 Predator Triton 14 é um notebook gamer de alto desempenho com tela de 14 polegadas — Foto: Divulgação/Acer Predator Triton 14 é um notebook gamer de alto desempenho com tela de 14 polegadas — Foto: Divulgação/Acer

Predator Triton 14

Com uma proposta diferente, o Predator Triton 14 é um laptop de alto desempenho com display de 14 polegadas, característica que não é comum no segmento de notebooks gamer. O modelo pode ser equipado com um processador Intel Core i7 13700, tendo como opções de placa de vídeo a RTX 4050 ou RTX 4070 da Nvidia.

O painel do equipamento entrega resolução de 2.560 x 1.600 e tem tecnologia mini LED. Sua taxa de atualização é de 250 Hz, e o display conta com suporte ao HDR, o que tende a oferecer uma qualidade de imagem de ponta, dada a densidade de pixels de um display menor.

O Triton 14 ainda é oferecido com até 32 GB de memória RAM LPDDR5 com 6.000 MHz, possivelmente não expansível. Segundo a Acer, o modelo apresenta também um slot M.2 para expansão do armazenamento, além de conectividade Wi-Fi 6E. O notebook de 14 polegadas chega ao mercado norte americano em maio por valores a partir de US$ 1.499, ou R$ 7.563,95 sem considerar impostos na cotação atual.

4 de 4 Predator Helios 3D 15 SpatialLabs é uma opção de notebook gamer com tecnologia 3D esteroscópica — Foto: Divulgação/Acer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs é uma opção de notebook gamer com tecnologia 3D esteroscópica — Foto: Divulgação/Acer

Predator Helios 3D 15 SpatialLabs

Outra novidade da Acer é o notebook Predator Helios 3D 15 SpatialLabs. Além de um hardware de ponta, o modelo conta com display de 15,6 polegadas que exibe conteúdo 3D estereoscópico – sem a necessidade de óculos especiais. O modelo pode ser equipado com processador Intel Core i9 13900, tendo como solução de GPU a RTX 4080 da Nvidia.

O notebook pode ser configurado com até 32 GB de memória RAM DDR5 com frequências de 5.600 MHz, mas informações quanto a solução de armazenamento ou resolução do display ainda não foram divulgadas. Assim como os demais modelos anunciados, o Predator Helios 3D 15 SpatialLabs também conta com uma placa de Wi-Fi 6E, o que promete oferecer muita velocidade quando conectado a roteadores modernos.

O equipamento também conta com duas portas Thunderbolt e leitor de cartões micro SD, além de ter suporte à saída de vídeo e alimentação de energia. O notebook com tela 3D da Acer chega ao mercado norte americano em junho, por valores a partir de US$ 3.499, ou R$ 17.655,95 sem considerar impostos na cotação atual.

